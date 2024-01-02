Мобілізація в Україні: з якими хворобами можуть все одно забрати на фронт

В Україні було розширено список медичних діагнозів, за яких тепер можуть призвати на військову службу. Тепер вважають придатними до служби всіх, хто має, наприклад, вилікуваний туберкульоз, вірусні гепатити з легкими порушеннями функцій, безсимптомний ВІЛ, певні захворювання ендокринної системи.

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Військовозобов'язані можуть бути призвані на службу, але за станом здоров'я можуть уникнути потрапляння в армію. Фокус розібрався, з якими захворюваннями все одно мобілізують.

З якими хворобами можуть мобілізувати

У Міноборони розширили перелік хвороб, з якими тепер можуть мобілізувати. Зокрема, це стосується таких медичних діагнозів:

вилікуваний туберкульоз;

вірусні гепатити з незначними порушеннями функцій;

безсимптомний ВІЛ;

хвороби крові та кровотворних органів, що не прогресують або прогресують повільно, з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями анемії, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани (які супроводжуються підвищеною кровоточивістю), а також інші захворювання цієї природи, що включають порушення імунного механізму;

хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;

короткочасні легкі прояви психічних розладів;

невротичні розлади, пов'язані зі стресом, і соматоморфні розлади за помірно виражених, короткочасних проявів, що супроводжуються станом астенії (надмірна стомлюваність, слабкість, зміни настрою);

хвороби центральної нервової системи, що повільно розвиваються з незначними порушеннями функцій;

епізодичні та пароксизмальні розлади (проблеми з центральною нервовою системою, що супроводжуються короткочасною втратою свідомості), окрім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів і систем.

Хто з чоловіків має право виїзду за кордон

На сьогодні перетинати кордон можуть лише кілька категорій військовозобов'язаних чоловіків.

Чинним законодавством визначено 11 категорій, які можуть перетнути кордон під час дії воєнного стану. Однак потрібно враховувати, що для виїзду необхідно мати низку документів і переконатися, що така ситуація не підлягає виключенню.

Зокрема, виїхати можуть чоловіки, зняті з військового обліку за станом здоров'я. Щоб виїхати за кордон, необхідно мати довідку про інвалідність або рішення медичної комісії про непридатність до військової служби. Слід враховувати, що військовозобов'язані з обмеженою придатністю виїхати з України під час воєнного стану все ще не можуть.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції 19 грудня повідомив, що ЗСУ потребують мобілізації 500 тисяч українських громадян.