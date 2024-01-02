Шили форму для Зеленського і Залужного: атака ЗС РФ на Київ пошкодила виробництво M-TAC

За інформацією від представників вітчизняного бренду, наразі компанія встановлює ступінь пошкоджень і втрат, після чого буде відновлено роботу. Можливі тимчасові труднощі.

Уранці 2 січня російські окупанти атакували мирні міста України, серед яких був і Київ. У результаті постраждало одне відоме вітчизняне підприємство з виробництва військового одягу. Про це йдеться в публікації M-TAC у соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що після масованої ракетної атаки на столицю було пошкоджено або знищено виробничі потужності та складські приміщення компанії M-TAC.

"Після встановлення ступеня пошкоджень і завданих втрат, буде розпочато відправлення наявних товарів та/або повернення коштів", — ідеться в повідомленні.

Окремо представники підприємства попросили вибачення у клієнтів за тимчасові труднощі і сподіваються на підтримку та розуміння.

У Києві після атаки постраждали потужності виробництва популярного бренду Фото: Скриншот

Примітно, що український бренд M-TAC випускає екіпіровку для туризму і полювання, аксесуари для зброї, а також армійський і тактичний одяг. Особливою популярністю їхній товар почав користуватися після повномасштабного вторгнення, а наявних потужностей виробництва деколи не вистачало, як ідеться в матеріалі для Forbes.

Примітно, що з початку вторгнення президент України Володимир Зеленський десятки разів з'являвся на публіці в одязі вітчизняного бренду. Також цим одягом користується оточення глави держави і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

У Києві після атаки постраждали потужності виробництва популярного бренду Фото: Офіс президента У Києві після атаки постраждали потужності виробництва популярного бренду Фото: Facebook

У матеріалі Forbes додали, що форму від M-TAC також одягали керівник "Укрзалізниці" Олександр Камишин, актор Жан-Клод Ван Дамм і сотні тисяч українських військових.

Як позначиться російська атака на подальшому виробництві — поки що невідомо.

Нагадаємо, 2 січня російські окупанти здійснили черговий масований обстріл України. Були запущені дрони-камікадзе, "Кинджали" та інші ракети. У результаті пошкодження зафіксовано в Харківській і Київській областях, а також у Києві.