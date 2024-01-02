Російський військовий загубив картку в нічному клубі і "спалив" місце розташування своєї частини, — ЗМІ

Те, що окупант "засвітився" у Мозирі, свідчить про те, що його військова частина зараз дислокується у Гомельській області Білорусі, зазначають журналісти.

У Білорусі російський окупант завітав до нічного клубу і агубив там свою банківську картку. Завдяки їй стало відомо, де розташована його військова частина. Про це пише видання "Флагшток".

Так у Білорусі у мозирській групі оголошень про втрату речей 27 грудня з'явилося повідомлення про втрату військової карти армії РФ. Оголошення опублікував військовослужбовець РФ — 19-річний Данило Кабаков. Він проінформував, що картка була загублена в нічному клубі в центрі Мозиря "Намбік". Після втрати карти з неї почали списуватися кошти. В оголошенні Кабаков пригрозив тому, хто знайшов: "…віддай карту по-хорошому, або знайдемо самі".

Журналісти з'ясували, що власник картки народився в депресивному місті Алапаєвськ Свердловської області РФ. В свому профілі в ВКонтакті він залишив справжнє ім'я та прізвище і вказав номер своєї частини — № 31458 (умовна назва 1530 зенітного ракетного полку, який розміщується в Хабаровському краї РФ в місті Комсомольськ). Солдат також вказав і час служби: 2023–2025 роки.

Завдяки відеоролику з TikTok, який Кабаков у військовій формі зняв півроку тому побачили логотип 11-ї Червонопрапорної армії ВПС і ППО РФ (до неї належить ВЧ 31458). За даними відкритих джерел, на озброєнні цього полку перебувають ракетні комплекси С-400 та Панцир-С1.

Те, що російський окупант "засвітився" у Мозирі свідчить про те, що його військова частина зараз дислокується в Білорусі у Мозирському районі Гомельської області. Після провалу наступу на північ України аеродром у Мозирі зайняли ракетники.

"Беларускі Гаюн" пише, що аеродром "Мозир" ("Боків") залишається одним із небагатьох місць у Білорусі, де вже близько двох років присутні російські військові. За даними видання у жовтні 2023 року на аеродромі перебували щонайменше 8 ЗРК С-300/400 та 1 ЗРПК "Панцир-С1". У грудні було проведено часткову ротацію контингенту на аеродромі. Охорону аеродрому забезпечують підрозділи Сил спеціальних операцій РБ.

"Варто зазначити, що з міста Мозир та його околиць постійно надходять повідомлення про переміщення російських військових. Найчастіше військовослужбовців, а також їхні автомобілі помічають біля торгових центрів, куди регулярно виїжджають за покупками. Таким чином, підрозділи 1530 полку знаходяться в Білорусі з лютого 2022 року. Досі публічно не повідомлялося, в якому статусі російські військові присутні в Мозирі і чим саме вони там займаються", — пише видання.

Нагадаємо, що у Бєлгороді в РФ "знешкодили" офіцера Слідчого комітету РФ. 30 грудня під ударом опинилися військові об’єкти Росії. У результаті атаки був ліквідований 27-річний старший лейтенант Михайло Конопіцин. Раніше Конопіцин воював проти України як командир взводу протитанкових ракет.

Раніше повідомлялося, що OSINT-тери встановили, що до обстрілів України причетний командир авіабази дальної авіації в місті Енгельс в Росії, звідки злітає російська авіація для ракетних ударів по Україні, Микола Варпахович.