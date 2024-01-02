Китай націлився на нову спірну територію союзника США, — ЗМІ (карта)

За даними Токіо, великі кораблі берегової охорони Китаю переслідують рибальські судна в територіальних водах Японії.

Китай планує щодня протягом 2024 року відправляти свої кораблі біля групи островів, які контролює Японія, щоб у такий спосіб заявити про свої претензії на спірну територію. Про це пише Newsweek із посиланням на повідомлення з Токіо.

Під час нещодавнього візиту до командного штабу китайської берегової охорони у Східнокитайському морі голова КНР Сі Цзіньпін наголосив на необхідності "постійного посилення" дій навколо островів Сенкаку, ідеться в публікації японської газети Kyodo News із посиланням на неназване джерело.

Безлюдні острови Сенкаку (китайська назва — Дяоюйдао) складаються з п'яти острівців і трьох скель приблизно за 320 км на північний захід від японської префектури Окінава. Напруженість з цього питання між Пекіном і Токіо зростає з 2012 року, коли японський уряд націоналізував острови.

Спірні острови

Великі кораблі берегової охорони Китаю, деякі з яких озброєні автогарматами, рекордно тривалий час переслідують місцеві рибальські судна, які стоять на якорі в заявлених територіальних водах Японії, заявляють представники Токіо. Наступний крок Пекіна може призвести до подальшої ескалації в питанні давньої територіальної суперечки з найважливішим союзником США в регіоні.

"Ми можемо рухатися тільки вперед, а не назад. Ніколи не дозволимо захопити навіть міліметр нашої території", — заявив Сі Цзіньпін військовим із берегової охорони Китаю.

Повідомляється, що, якщо знадобиться, Пекін буде щодня інспектувати японські рибальські кораблі.

До подібних погроз уряд КНР вдавався і в минулому: на абордаж обіцяли взяти тайванські торговельні судна, намагаючись таким чином встановити контроль над спірними водами. Експерти в цій галузі описують це як форму "законного впливу" проти супротивників Китаю.

США не дотримуються будь-якої позиції щодо суверенітету Сенкаку, але визнають адміністрацію Японії, яка ними керує.

Минулого року президент США Джо Байден підтвердив "непохитну" прихильність США обороні Японії, що передбачено спільним договором про безпеку, дія якого поширюється і в разі нападу на японські урядові судна на Сенкаку.

Угода передбачає, що через будь-яке зіткнення американські війська можуть бути втягнуті в безпосередній конфлікт із КНР. Такий самий ризик присутній і в Південнокитайському морі, через яке КНР сперечається з Філіппінами, ще одним союзником США.

Посол США в Японії Рам Емануель відреагував на публікацію в ЗМІ та дорікнув китайській стороні.

"У перший день Нового року керівництво [КНР] оголосило, що вони триматимуть кораблі на японських островах Сенкаку і поруч із ними 365 днів поспіль", — написав дипломат. За його словами, це звучить як новорічна обіцянка.

Останні дані, опубліковані МЗС Японії, свідчать про те, що китайська берегова охорона регулярно з'являлася біля островів Сенкаку минулого року. У територіальні води островів могло входити від 4 до 16 суден на місяць.

Нагадаємо, що вперше після Другої світової союзник США представив авіаносець для винищувачів 5-го покоління.

Також повідомлялося, що 21 грудня китайські рибалки зняли рідкісну субмарину-невидимку КНР.