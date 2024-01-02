"Повинні усвідомити": омбудсмен пояснив, чи є зміни щодо перетину кордону України (відео)

Якщо українець виїхав за кордон на підставі підроблених документів, як заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, представники ДПСУ, які дозволили йому проїхати, також повинні нести відповідальність.

Змін щодо перетину державного кордону України не відбувалося. Про це повідомив Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, в ефірі "Ми-Україна".

Він розповів, що відправив офіційно листа 1 січня до Держприкордонної служби з проханням надати йому усі документи, на підставі яких у нас зараз відбувається перевірка і аналіз документів. Омбудсмен наголосив на тому, що громадяни України повинні усвідомлювати, що з точки зору чинного законодавства на відомстві лежить обов’язок перевіряти законність усіх документів, які громадянами використовуються для перетину державного кордону.

"Наскільки мені відомо, якихось змін не відбувалося", – повідомив Дмитро Лубінець.

Водночас він підтримує заходи проти тих громадян, які незаконно намагалися виїхати. З його слів, якщо українець виїхав за кордон на підставі підроблених документів, то також будуть нести відповідальність представники ДПСУ, які дозволили йому проїхати.

"Громадяни повинні усвідомлювати, що саме на Державній прикордонній службі лежить обов’язок перевіряти законність усіх документів", – наголосив посадовець.

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Виїзд чоловіків за кордон – позиція ДПСУ

Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, раніше заявив, що прикордонники можуть перевіряти документи з ТЦК у багатодітних чоловіків через велику кількість підроблених документів. З його слів, співробітники відомства можуть звертатися до чоловіків та вимагати у них витяг із протоколу ТЦК або запис стосовно відстрочки в документах про військовий облік. Демченко заявив, що правила перетину кордону не змінювалися, а категорії яким це дозволено, прописані.

Нагадаємо, Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець у зв’язку з ракетними ударами Росії по українських містах просив омбудсменів світу закликати уряди допомогти у питанні посилення ППО України. Посадовець наголосив, що РФ спрямовує свої удари по об'єктах цивільної інфраструктури, які регулярно забезпечують українських громадян теплом, електрикою та водою. Робиться це для того, щоб "населення страждало і вимирало".