Екс-чиновник пропонував приєднати східні регіони України до Ростовської області РФ, — СБУ

За версією слідства, фігурант раніше працював у Міністерстві палива та енергетики, Держкомрезерві та Міністерстві вугільної промисловості, проте з 2014 року звільнився з держслужби й позиціював себе як політичного експерта.

У Києві контррозвідка Служби безпеки України затримала колишнього українського чиновника, який співпрацював із російськими спецслужбами. Про це в середу, 3 січня, повідомили у пресцентрі СБУ.

Фігурант, який раніше працював у Міністерстві палива та енергетики, Держкомрезерві та Міністерстві вугільної промисловості, після звільнення з державної служби 2014 року почав позиціювати себе як "політексперт". Він публікував статті, в яких вихваляв політику Кремля щодо України.

Насправді колишній чиновник був агентом російської розвідки. Він підтримував зв'язок з одним із керівників 5-ї служби ФСБ, який координував його діяльність, стверджує слідство.

Агент також співпрацював із лідером проросійських бойовиків "ЛНР" Леонідом Пасічником. Він давав йому поради щодо посилення репресій проти українських патріотів на окупованих територіях.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Крім того, фігурант писав у соцмережах пости, в яких пропонував приєднати східні регіони України до Росії.

Контррозвідники СБУ зафіксували факти злочинної діяльності російського агента і затримали його у власному будинку.

Комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила, що документальні матеріали, підготовлені фігурантом на замовлення ФСБ, спрямовані проти безпеки України.

Під час обшуків у будинку та автомобілі затриманого було вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони та документи, що підтверджують його підривну діяльність на користь Росії.

Також у фігуранта було виявлено "відзнаку за взаємодію" від представників держави-агресора, а також заборонену комуністичну та прокремлівську символіку.

Фото: СБУ

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

державній зраді (ст. 111);

пропаганді або публічному виправданню дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, а також заклики до таких дій (ст. 161).

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, співробітники СБУ демонтували вебкамери, які транслювали роботу протиповітряної оборони й локації критичної інфраструктури Києва під час повітряної атаки ЗС РФ 2 січня.