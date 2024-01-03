Чи роздаватимуть повістки на блокпостах Київської області: відповідь поліції

Правоохоронці на блокпостах виконують поліцейські функції, передбачені постановою Кабміну №1455 від 29 грудня 2021 року. До їхніх завдань входить забезпечення заходів безпеки шляхом посиленого контролю за пересуванням громадян, транспортних засобів, вантажів.

Правоохоронці на блокпостах у Київській області цілеспрямовано не перевірятимуть громадян для подальшої мобілізації. Про це повідомили в пресслужбі поліції Київської області у Facebook.

2 січня в мережі ширилася інформація про те, що правоохоронцям на контрольно-пропускних пунктах регіону наказано займатися роздачею повісток. У поліції заявили, що ця інформація є неправдивою.

"Поліцейські Київщини на блокпостах не займаються цілеспрямованою перевіркою громадян для подальшої мобілізації, а виконують виключно поліцейські функції, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року №1455", — сказав начальник поліції Київщини Анатолій Щадило.

Він зазначив, що до завдань правоохоронців входить забезпечення заходів безпеки шляхом посиленого контролю за пересуванням громадян, транспортних засобів, вантажів. Тоді як на підставі постановки Кабміну №1487 від 30 грудня 2022 року поліцією проводяться заходи, пов'язані з мобілізацією — здійснення досудового розслідування, адміністративного затримання — та лише за зверненнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки області.

Посилення контролю за дотриманням законодавства про мобілізацію на блокпостах Київської області

2 січня у ЗМІ з посиланням на відповідь Київського ОТЦК та СП на журналістський запит повідомили, що комендатура та поліція Київської області отримали наказ від військового командування щодо посилення контролю за дотриманням законодавства про мобілізацію. Зокрема, заходи спрямовані на виявлення громадян, що ухиляються від призову на військову службу або порушують правила військового обліку.

Нагадаємо, 28 грудня голова Київської ОВА Руслан Кравченко заявив, що в регіоні посилили заходи безпеки до 6 січня. У результаті в Київській області збільшили кількість блокпостів, також відбуваються перевірки в місцях найбільшого скупчення людей.