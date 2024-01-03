Росія робить упор на балістику: яка зброя потрібна Україні для посилення ППО (відео)

Авіаексперт Валерій Романенко пояснив, що саме балістичні ракети "дуже складно" збивати. Окрім того, комплекси, яких не вистачає для захисту міст, "вкрай дорогі".

Україні потрібні комплекси протиракетної оборони, щоб посилити свою ППО. Однак найефективніші з них — надто дорогі. Про це 2 січня заявив авіаційний експерт Валерій Романенко.

Він переконаний, що нині РФ зосереджена на виробництві балістичних ракет.

"Це було видно по співвідношенню виробництва тих чи інших типів ракет", — пояснив Романенко.

Він повідомив, що найбільшими темпами зросло виробництво "Іскандерів" та "Кинджалів". Також країна-агресорка активно працювала над модифікацією ракет Х-22 у Х-32.

"Ці ракети, на жаль, дуже складно збивати над територією України", — зазначив авіаексперт.

З його слів, від атак балістикою більш менш захищений Київ. Проте і в столиці іноді відбуваються влучання.

"А ось інші міста… У нас просто не вистачає комплексів, подібних Patriot і SAMP/T", — сказав Романенко.

Він пояснив, що такі комплекси "вкрай дорогі". Якщо звичайні системи ППО коштують сотні мільйонів, то ціна Patriot з PAC-3 може становити мільярди. Однак саме це озброєння має серйозні можливості надійно відбивати ракетні атаки.

"Очевидно, вартість компонентів не дає можливості постачати нам їх більше", — додав експерт.

Коментар Валерія Романенка (про посилення ППО — з 0:46)

Нагадаємо, уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець попросив омбудсменів світу допомогти Україні з посиленням ППО. Він наголосив, що Україна потребує для захисту цивільного населення систем IRIS-T, Patriot та NASAMS.

У ЗСУ попередили українців про можливі атаки ЗС РФ по енергооб’єктах. Громадян закликали бути готовими й до блекаутів внаслідок ударів.