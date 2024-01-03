53-я ОМБр представила вагомий аргумент проти просування ворога під Авдіївкою (фото)

За словами українських бійців, кулемет Browning ефективний проти піхоти, легкоброньованого транспорту, БПЛА і літаків на низьких висотах.

Генеральний штаб ЗСУ опублікував серію знімків українських захисників на передовій лінії фронту. Умови на лінії зіткнення погіршуються, бруд і сніг ускладнюють логістику, зазначається у звітах командування. Про це повідомляє Sky News.

"В арсеналі у роти вогневої підтримки 53-ї ОМБр ім. князя Володимира Мономаха є вагомий аргумент проти просування ворогів. Це кулемет Browning — надійність перевірена часом, досвідом двох світових воєн і використовується довше за будь-які інші ручні типи озброєння", — наголошується в публікації.

Український захисник із кулеметом

За словами українських бійців, у руках "мономаховичів" він ефективний проти піхоти, легкоброньованого транспорту, безпілотників і літаків на низьких висотах.

"Славні воїни використовують кулемет як перо, для написання нових сторінок переможних бойових оповідань про героїчну оборону Авдіївки", — зазначається в публикації.

Українські бійці на фронті Українські бійці на фронті Українські бійці на фронті Українські бійці на фронті Українські бійці на фронті Українські бійці на фронті Українські бійці на фронті

Опубліковані фото були зроблені в окопах у невстановлених локаціях, у відкритому полі та лісистій місцевості.

Нагадаємо, що окупаційне угруповання почало атакувати Авдіївку "шахедами". Але, за словами військового аналітика Романа Погорілого, ЗСУ все ще контролюють поточне становище.

Також повідомлялося, що Наєв розповів, як мобільні вогневі групи відбили атаку РФ у Північній операційній зоні 2 січня.