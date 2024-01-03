Небесний щит ESSI: країни НАТО уклали угоду про 1000 нових ракет GEM-T Patriot

Нові ракети для Patriot планують поставити Німеччині, Нідерландам, Румунії та Іспанії. Угода підтримується відділом закупівель НАТО.

Європейські країни НАТО закуплять до 1000 сучасних ракет для системи ППО Patriot, згідно з умовами укладеної угоди. Озброєння планують поставити в такі країни, як Німеччина, Нідерланди, Румунія та Іспанія, причому угода підтримується відділом закупівель НАТО. Про це повідомляє Sky News.

"Спільні багатонаціональні закупівлі в рамках Європейської ініціативи "Небесний щит" (ESSI) забезпечують економію шляхом масштабу і підтримують розширення виробничих потужностей для нових ракет GEM-T для задоволення попиту, що зростає", — заявили в НАТО.

Програма "Небесний щит" (ESSI)

ESSI дає можливість країнам-учасницям НАТО спільно закуповувати системи протиповітряної та протиракетної оборони — це більш економічно ефективний спосіб.

Ракетний комплекс Patriot ("Радар стеження з фазованою решіткою для перехоплення цілі", або Phased Array Tracking Radar for Intercept) — це мобільна система класу "земля-повітря", спроєктована американською компанією Raytheon Technologies. Вважається однією з найефективніших систем ППО в арсеналі американської армії.

За даними аналітичного Центру стратегічних і міжнародних досліджень, одна батарея ракет Patriot коштує 690 млн доларів.

Нагадаємо, що військовий експерт Валерій Романенко пояснив, яка зброя потрібна Україні для посилення ППО на тлі того, що Росія робить наголос на балістиці. За його словами, саме балістичні ракети "дуже складно" збивати. До всього іншого, комплекси, яких не вистачає для захисту міст, досить дорогі.

Також повідомлялося, що аналітики розповіли про змагання між Україною та РФ: Кремль перевіряє українську ППО.