ХАМАС і ПТРК "Корнет": у бойовиків знову виявлено російську сучасну зброю (фото)

За словами військового експерта Ігаля Левіна, протитанковий комплекс "Корнет", який використовують бойовики ХАМАС, — це експортний варіант 2016 року випуску.

Фрагмент тубуса російського ПТРК "Корнет" 2016 року випуску знову виявлено у палестинців у секторі Гази. Про це повідомляє у своєму телеграм-каналі редактор відділу "Військовий Фокус", офіцер запасу ізраїльської армії Ігаль Левін.

При цьому він зазначає, що це експортний варіант протитанкового ракетного комплексу з дальністю стрільби до 8 тисяч метрів.

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Це не перший випадок, коли ізраїльські військові отримують факти використання проти ЦАХАЛ сучасної російської зброї. Це свідчить про те, що ХАМАС витрачав значні кошти закордонних донорів, які отримував на гуманітарні потреби, на закупівлі сучасної зброї.

Звідки у ХАМАС рідкісні тандемні кумулятивні ПТРК

ХАМАС активно використовує озброєння з РФ, Ірану і КНДР, при цьому часом йдеться і про нові розробки типу ПТРК "Корнет". Цей комплекс, за інформацією росЗМІ, почали поставляти за кордон у 1990-х роках. У 2010 році вперше повідомлялося, що у палестинців у секторі Гази є "Корнет". Стверджувалося, що ПТРК потрапив у сектор Гази із Сирії. Крім того, стало відомо, що "Корнет" є і у "Хезболли".

За даними інформаційно-консалтингового агентства Defense Express, Ізраїль ще 2011 року звинуватив РФ у тому, що ПТРК "Корнет" уже є на озброєнні у ХАМАС — тоді ракетою з нього було завдано удару по шкільному автобусу.

Однак Росія поставляє палестинським бойовикам не тільки протитанкові комплекси. Як стверджують експерти Defense Express, тут і зразки старіших ПТРК типу "Фагот" і "Конкурс", і реактивна граната ПГ-7ВР "Резюме", яку було прийнято на озброєння в СРСР 1988 року з терміном експлуатації 15 років.

"І те, що РФ активно постачає ці реактивні гранати на Близький Схід, свідчать фото із Сирії, де ця зброя "засвітилася" у 2015 році. Після чого потрапляння ПГ-7ВР "Резюме" до будь-яких терористів по всьому світу взагалі не проблема", — уточнюють аналітики агентства.

Крім переносних протитанкових засобів, бойовики ХАМАС також мають на озброєнні ПЗРК. І перша поява цих засобів була зафіксована ЦАХАЛ тільки у 2012 році. Тоді підозрювалося потрапляння в сектор Гази радянської "Стріли-2".

"Але з цього часу кількість ПЗРК у бойовиків значно збільшилася. Основними зразками стали не тільки ПЗРК "Стріла-2", а й новіші "Голка", а також китайські ПЗРК QW, їхні іранські копії Misagh-1, а також HT-16PGJ із КНДР, які до цього були помічені в Сирії", — зауважують у Defense Express.

Безумовно, є питання, підкреслюють військові експерти, як усе це і в такій кількості потрапило до ХАМАС. Головними лініями постачання вважаються морська контрабанда і мережа тунелів. При цьому частину поставок було організовано не на рівні від одних терористів до інших, а безпосередньо, наприклад, із Сирії та Ірану.

Армія оборони Ізраїлю оголосила про руйнування масштабної мережі тунелів ХАМАС, розташованої під Палестинською площею в місті Газа.