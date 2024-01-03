Росія хоче скоротити українські запаси боєприпасів для систем ППО Patriot, — західні експерти

Докторка Джейд МакГлінн із Центру стратегічних і міжнародних досліджень пише, що Росія намагається змусити Україну використати всі свої ракети Patriot і залишити її вразливою перед майбутніми атаками.

Росія хоче скористатися зволіканням американського Конгресу, що зволікає з наданням допомоги Україні, сподіваючись вичерпати ракетні запаси України. Про це сказала, зокрема, старша наукова співробітниця Центру стратегічних і міжнародних досліджень докторка Джейд МакГлінн, пише Business Insider.

Нещодавній потужний ракетний обстріл РФ по Україні спричинив масові руйнування, але, можливо, він мав і більш конкретну мету, вважає експертка.

"Росія, ймовірно, намагається змусити Україну витратити дорогоцінні боєприпаси для своїх систем ППО Patriot", — сказала Джейд МакГлінн.

Думку експертки підтримав і головний кореспондент-міжнародник The Wall Street Journal Ярослав Трофімов. Фахівець з питань міжнародних відносин припустив, що Росія прагне знищити українські запаси ракет Patriot в надії, що потім зможе знищити самі батареї. А їх буде набагато важче замінити. Він додав, що це ж можна сказати і про боєприпаси для іншої української системи ППО — NASAMS.

"Ще один масований російський ракетний обстріл Києва, що спричинив пожежі та перебої з електро-/водопостачанням. Мета Росії полягає в тому, щоб змусити Україну вичерпати запаси ракет Patriot/Nasams зараз, коли Конгрес припинив військову допомогу, а потім знищити самі батареї. Критичні часи…" — написав Трофімов.

Зволікання Конгресу США та заклик Байдена

Республіканці в Сенаті заблокували запит президента США Джо Байдена на подальше фінансування ЗСУ, заявивши, що схвалять його лише в тому випадку, якщо спочатку будуть задоволені їхні вимоги щодо південного кордону США. Це змусило держсекретаря Ентоні Блінкена попередити минулого місяця, що "у нас майже закінчилися гроші, які нам потрібні, і у нас майже закінчився час".

МакГлінн каже, що події у Конгресі можуть пояснити, чому Росія чекала до аж кінця грудня, щоб почати свої масштабні обстріли.

"Було незрозуміло, чому Росія так довго чекала, щоб почати обстрілювати інфраструктуру, якщо пригадати минулий рік. Але це має сенс в контексті відсутності рішення в США щодо оборонної допомоги Україні", — сказала вона.

Росія атакує за власним графіком

Аналітик Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House Кейр Джайлз надав більш скептичний прогноз.

За його словами, Росія, ймовірно, проводить ракетну кампанію за власним графіком і знає, що "обмежений обсяг поставок з-за кордону буде незалежно від того, чи перекриють американський кран, чи ні". Але, за його словами, відсутність гарантованої підтримки з боку США робить ситуацію набагато складнішою для України, змушуючи її приймати жорсткі рішення щодо того, коли використовувати свої засоби оборони.

Тим часом європейські країни НАТО закуплять до 1000 сучасних ракет для системи ППО Patriot, згідно з умовами укладеної угоди. Озброєння планують поставити в такі країни, як Німеччина, Нідерланди, Румунія та Іспанія, причому угода підтримується відділом закупівель НАТО.

Додамо, що РФ скоро втратить перевагу над Україною в повітрі. За словами аналітика Фредеріка Мертенса, окупанти стурбовані прибуттям в Україну F-16, тому переносять свої чорноморські бази далі від кордону з Україною.