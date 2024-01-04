Навіть мільйона мало: експерт розповів, скільки ЗСУ потрібно боєприпасів для наступу (відео)

Для звільнення всіх територій і виходу на кордони 1991 року буде потрібно від 15 до 17 млн боєприпасів.

Для ефективного контрнаступу і звільнення України до кордонів 1991 року потрібна величезна кількість боєприпасів, які є сумарно у всіх країнах НАТО. Але організація масового виробництва необхідних снарядів в Україні на даному етапі видається неможливим завданням. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його твердженням, організація великомасштабного виробництва боєприпасів на території України стикається з двома перешкодами.

Як заявив Коваленко, в Україні відсутні технічні та технологічні можливості для розширення таких ліній виробництва дуже швидко в стислі терміни.

"А ті, які є, вони не забезпечують необхідну кількість продукції. І інший момент, на території України організовувати велике підприємство, що виробляє велику кількість боєприпасів, ризиковано. Таке підприємство одразу ж стане ціллю № 1 для нанесення ракетних ударів", — пояснив Коваленко.

Він зазначив, що можливо організувати виробництво боєприпасів за межами території України, однак тут є певний нюанс — винесене за межі України виробництво в іншу країну не дає змоги розширювати настільки, наскільки є на сьогодні в нас потреба.

"Коли кажуть, що нам Європа може надати мільйон боєприпасів, за це величезне спасибі, але навіть мільйона боєприпасів мало. І я скажу більше: 2 млн боєприпасів мало. Якщо говорити про можливість отримання необхідної кількості боєприпасів для здійснення наступу з гарантованим визволенням України в межах 1991 року протягом року, наприклад, для підтримки контрнаступальної операції нам необхідний боєзапас для артилерії від 15 до 17 млн пострілів. Тобто це — колосальні ресурси, які можна порівняти із запасами, наявними в країнах усього НАТО і не тільки НАТО, а й його партнерів", — зазначив військово-політичний оглядач.

Тим часом європейські країни НАТО закуплять до 1000 сучасних ракет для системи ППО Patriot, згідно з умовами укладеної угоди. Озброєння планують поставити в такі країни, як Німеччина, Нідерланди, Румунія та Іспанія, причому угоду підтримує відділ закупівель НАТО.

Додамо, що РФ скоро втратить перевагу над Україною в повітрі. За словами аналітика Фредеріка Мертенса, окупанти стурбовані прибуттям в Україну F-16, тому переносять свої чорноморські бази далі від кордону з Україною.