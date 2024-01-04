Велика Британія поставить Україні 200 ракет ASRAAM для ППО: у чому їхня перевага проти "шахедів"

Система ППО 6x6 Supacat, що складається з пускової установки ракет ASRAAM і всюдихода Supacat HMT, була адаптована для українських збройних сил і обладнана електрооптичним датчиком для захвата цілей.

Велика Британія виділить Україні 200 ракет класу "повітря-повітря" Advanced Short-Range Air-to-Air Missile (ASRAAM) для посилення системи ППО 6x6 Supacat, призначеної для захисту від безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Міністерство оборони Великої Британії заявило, що постачання цих ракет стане додатковим кроком у забезпеченні безпеки від атак на цивільні об'єкти та інфраструктуру.

Систему ППО 6x6 Supacat розробили в рекордно короткі терміни Міноборони Британії та компанія MBDA. Вона являє собою поєднання пускової установки ракет класу "повітря-повітря" ASRAAM з всюдиходом Supacat HMT. Ця технологія, спочатку призначена для літаків Королівських ВПС Великої Британії, була адаптована для використання в Україні — систему обладнали електрооптичним датчиком на висувній щоглі для захоплення цілей.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив про намір поставити ще 200 ракет для української оборони, поліпшивши її здатність відбивати атаки БПЛА. Розробка і впровадження цієї системи зайняли всього чотири місяці, а її ефективність проти російських повітряних цілей оцінюється на рівні 90 відсотків.

Що відомо про ракети ASRAAM

Як пишуть оглядачі іспанського видання Defensa, хоча точні деталі роботи системи залишаються конфіденційними, відомо, що ASRAAM має дальність до 25 кілометрів у режимі "повітря-повітря". Ця ракета використовує інфрачервону систему наведення, що дозволяє їй "захопити" ціль після запуску, а також отримувати дані про ціль під час польоту завдяки передачі даних.

ASRAAM має високу ефективність ураження цілей, навіть якщо вони перебувають за межами прямої видимості, що робить її значущим придбанням для української системи ППО.

Нагадаємо, на початку жовтня 2023 року в мережі вперше з'явилися кадри бойової роботи в Україні британського зенітного комплексу ASRAAM із застосуванням ракет AIM-132.