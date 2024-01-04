"Ми готові": поліцейських можуть мобілізувати, якщо ситуація погіршиться, — Клименко (відео)

За словами глави МВС, співробітники правоохоронних органів з початку повномасштабного вторгнення збільшили свій функціонал на 80%. При цьому чисельність особового складу залишилася колишньою.

У тому разі, якщо ситуація буде погіршуватися, то співробітники поліції готові взяти зброю в руки і мобілізуватися. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю, яке показали в ефірі телемарафону 4 січня.

За його словами, якщо брати період з 24 лютого 2022 року, то Національна поліція збільшила свій функціонал на 80%. Водночас, кількість поліцейських збільшено не було. Також не змінилася ситуація з набором людей до правоохоронних органів, адже країні й так зараз важко.

До повномасштабної війни в Україні було 23-26 співробітників поліції на 10 тисяч населення. На сьогодні на деокупованих територіях — понад 100 співробітників поліції, продовжує глава МВС. Пов'язано це з тим, що режим набагато жорсткіший, а також збільшилася кількість завдань.

"Але ще раз хочу повторити. Якщо буде ситуація розвиватися так у країні, що потрібно буде стати до зброї, то ми готові це зробити", — заявив Ігор Клименко.

У своєму Telegram-каналі очільник МВС також писав про те, що поліція продовжує дбати про безпеку тих людей, які перебувають недалеко від бойових дій.

Зараз близько 35 тисяч поліцейських несуть службу в регіонах, наближених до передової, а також безпосередньо на самому фронті.

"Їхній функціонал набагато розширився з початком повномасштабного вторгнення Росії. Але мета залишається незмінною: служити і захищати. Україну і людей", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 грудня голова Нацполіції Іван Виговський висловився з приводу ідеї мобілізації співробітників правоохоронних органів. За його словами, Національна поліція не може переводити людей до ЗСУ через наявність спеціальних звань. Існує тільки один алгоритм — звільнення.