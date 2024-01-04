Під Роботиним окупанти евакуювали "важливу шишку" і поклали пів роти, — боєць ЗСУ

ЗС РФ намагалися штурмувати Роботине, але завдяки розвідникам Сил оборони їх вдалося швидко пригальмувати, розповів доброволець 24 ОШБр "Айдар".

В районі Роботиного на Запорізькому напрямку тривають запеклі бої. Окупанти намагалися йти на штурм, але їхні плани зламали розвідники Сил оборони України. Про це в своєму телеграм-каналі 4 січня розповів доброволець 24 ОШБр "Айдар", позивний "Осман", Станіслав Бунятов.

"Окупанти намагалися штурмувати Роботине, але завдяки нашим крутим розвідникам їх швидко "обламати", — проінформував він.

Він додав, що на цій ділянці фронту російські загарбники зазнали втрат, зокрема, й під час евакуації пораненого.

"Поблизу Роботиного окупанти вже поклали пів роти особового складу заради евакуації 200-го, напевно дуже важлива шишечка відійшла до Кобзона", — зазначив станіслав Бунятов.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 4 січня повідомили, що на Запорізькому напрямку українські захисники відбили атаку противника в районі Роботиного.

Нагадаємо, що ЗС РФ під Кремінною "епічно знищили" свій танк і видали його за український. Окупанти повідомили, що "український" танк вистежили їхні розвідники, а феєрично знищили бійці угруповання "Центр".

Раніше повідомлялося, що на Донеччині російські окупанти готуються до штурмів на кількох ділянках фронту. Туди стягують піхоту і снайперів. Вони намагаються ночами розміновувати дороги, засипають дистанційно наші позиції "пелюстками".