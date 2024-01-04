Агітаційні снаряди: у мережі показали підрозділ "психологічних операцій" ЗС РФ (відео)

За інформацією моніторингового Telegram-каналу "Николаевский ванек", окупанти на ролику отримують гроші за те, що поширюють ІПСО серед українців.

Російські окупанти намагаються активно діяти по всій лінії фронту не тільки за допомогою звичайного озброєння, а й методом впливу на уми бійців ЗСУ. Про це повідомляють у Telegram-каналі "Николаевский Ванек", який веде військовослужбовець Сил оборони України.

На опублікованому ролику можна побачити, що кілька російських окупантів готуються запустити агітаційний 122 мм снаряд за допомогою спеціальної установки. Він призначений для того, щоб поширювати різні наративи і в один снаряд може поміститися до 400 листівок.

"Російський підрозділ "психологічних операцій", який отримує бабки нібито за вплив на уми наших бійців", — ідеться в повідомленні.

У Telegram-каналі "Николаевский Ванек" називають такі методи примітивними, адже українські захисники їх не збираються використовувати, а лише спалять у багатті для кращого вогню.

Українській стороні також вдалося встановити особи росіян на опублікованому ролику. Вдалося впізнати цілі підрозділи, людей і навіть транспортні засоби тих, хто займається поширенням російської пропаганди в угрупованні "Днепр".

Приміром, військовий, який і вставляє снаряд в установку, є офіцером оперативної групи інформаційного протиборства — майор Чусовітін Дмитро. На камеру все знімав полковник Усошин Роман Олександрович із Ростова-на-Дону. Були присутні на кадрах й інші окупанти, особи яких також уже відомі.

"Наші "агітації" для цих персонажів довго на себе не змусять чекати", — ідеться в Telegram-каналі "Николаевский Ванек".

Російські окупанти продовжують намагатися впливати на уми українських військових Фото: Скриншот

Нагадаємо, 6 грудня повідомлялося, що в ГУР зафіксували спалах ворожої ІПСО. Російські окупанти активували свої зусилля з листопада 2023 року. Їхня мета — дискредитувати Україну, розколоти та деморалізувати суспільство, демотивувати українців до опору.