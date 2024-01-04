"Не досягають успіху": ЗС РФ за 2 роки війни так і не засвоїли уроки, — Кірбі

За словами представника Білого дому, через вторгнення в Україну Путін втратив більшу частину військового потенціалу, тому змушений просити про допомогу "союзників", серед яких є Іран.

Минуло майже два роки з моменту початку повномасштабної війни, а російські окупанти так і не засвоїли необхідних уроків. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

За його словами, російське вторгнення в Україну дуже вплинуло на військовий потенціал президента Володимира Путіна, тому він змушений постійно звертатися до інших країн, щоб поповнити свої запаси. Приміром, безпілотники, які запускаються по мирних містах, були іранського виробництва або розробки.

"На відміну від президента Зеленського, йому (Путіну, — ред.) не потрібно відповідати перед російським народом за мобілізацію. За останні два роки війни він витратив величезну кількість живої сили, і ми знаємо, що він буде продовжувати намагатися кинути на це сили", — заявив Джон Кірбі.

Окремо представник Білого дому додав, що командування та управління в російській армії залишає бажати кращого, адже моральний дух і керівництво абсолютно на дні.

Здебільшого противник покладається на дальні удари щодо мирних міст України, адже поки що це йому доступно. На полі бою жодних успіхів не фіксується.

"Коли окупанти вступають у бій з українськими військами на землі, вони не досягають особливого успіху. Так званий галасливий контрнаступ, який вони збиралися розпочати, насправді нічого не дав за останні тижні та місяці. Це військові, які досі не засвоїли уроки, які мають засвоїти сучасні військові після двох років війни", — продовжив Джон Кірбі.

Нагадаємо, 4 січня в ГУР заявили, що окупанти не можуть отримати відпустку через своїх же "побратимів". За даними розвідки, ЗС РФ уже настільки зіпсували собі репутацію, що командування не відпускає на відпочинок навіть поранених бійців. Крім того, допомогу їм тепер надають вибірково.