ЗС РФ збільшили кількість снайперів на фронті: Штупун розповів, до чого готується ворог (відео)

Російські військові майже вдвічі збільшили кількість боєзіткнень, продовжують активно завдавати авіаудари та обстрілювати українські позиції з артилерії, розповів спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

Збройні сили Російської Федерації намагаються збільшити кількість снайперів вздовж лінії бойового зіткнення. Про це повідомив спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун під час телемарафону.

"Закликаємо наших воїнів бути обережними й уважними, тому що ворог намагається збільшити кількість снайперських пар поблизу лінії бойового зіткнення", — сказав Олександр Штупун.

Він зазначив, що окупанти весь час змінюють тактику, зокрема однією з причин є те, що противник може готуватися до контрснайперської боротьби та намагання знищити українських військових.

Зі слів Штупуна, ворог майже вдвічі збільшив кількість боєзіткнень, продовжує активно завдавати авіаудари та обстрілювати українські позиції з артилерії. Також на фронті фіксується самовільний вихід російських військових з позицій, а саме був випадок, коли понад 30 окупантів втекти з окопу, наразі їх ловлять.

Олександр Штупун розповів, що за останній місяць російські військові збільшили кількість наступів, постійно проводять ротації та заводять нових військових, оскільки мають великі втрати. Мова йде про колишніх ув'язнених зі "Шторм Z", підготовлених кадрових частин, мотострілецьких полків та бригад.

Нагадаємо, 4 січня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що російські військові не засвоїли необхідні уроки за майже два роки повномасштабної війни. Він зазначив, що вторгнення до України вплинуло на військовий потенціал російського президента Путіна.

Того ж дня український військовий повідомив, що окупанти намагаються не лише діяти на фронті за допомогою зброї, але й методом впливу на уми бійці ЗСУ. Зокрема,