"ППО не відпрацювала": в Криму заявили про літаки НАТО і 10 збитих ракет (відео)

Місцеві жителі повідомляють про літаки НАТО і про те, що ППО прогавила одну з ракет, а Міноборони РФ заявляє про ліквідацію 10 ракет.

В Міністерстві оборони Росії повідомили про ракетну атаку на Крим і відзвітували про успішну роботу протиповітряної оборони. Про це йдеться в телеграм-каналі відомства.

"4 січня близько 17.20 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням авіаційних керованих ракет по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО десять українських ракет знищено над Кримським півостровом", — йдеться в повідомленні.

Проросійські ТГ-канали заявляють про розвідувальні літаки НАТО, які нібито бачили в районі півострова, а окупаційна влада Криму перекрила рух Керченським мостом і попередила про можливу атаку.

"Два розвідлітаки НАТО працюють в західній частині Чорного моря. За нашою інформацією найближчим часом очікуються спроби атак. Наші бійці готові", — йдеться в повідомленні.

Між тим жителі Криму вже викладають відео з наслідками атак і димом, який підіймається з місця влучань.

"Тільки-но пролетіла ракета. ППО не відпрацювала. Одну ціль збили зверху. Район 5 кілометру, капець", — говорить чоловік за кадром.

Телеграм-канал "Крымский ветер" повідомляє, що зафіксовано влучання в одну з частин на окупованому півострові.

"Одну українську ракету начебто збили, а друга потрапила у військову частину (КП зв'язку) у Юхариній балці у Севастополі. Зараз туди поїхали швидкі та пожежні", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, що 4 січня окупанти завдали ракетного удару по місту Кропивницький, унаслідок чого загинув автослюсар одного з енергетичних підприємств. За інформацією ОВА, загиблий і травмовані перебували на одному з промислових об'єктів.