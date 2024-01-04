Ракети Storm Shadow влучили в радіолокаційний підрозділ поблизу Євпаторії, — OSINT (відео, карта)

Унаслідок атаки, як повідомляють аналітики, виникла пожежа, а на військових об’єктах є поранені.

Крилаті ракети Storm Shadow влучили в розташування окремої радіолокаційної роти поблизу Євпаторії. Це встановили OSINT-аналітики з Military Journal.

У повідомленні йдеться про те, що внаслідок атаки виникла пожежа. Також на військових об’єктах є поранені.

Фахівці вказали дані, де могло відбулися влучання. Місцерозташування свідчить, що вибухи лунали на околиці міста.

Фото: Google Maps

Вибухи в Євпаторії та Сімферополі 4 січня 2024 року

В окупованому Криму в районі міста Євпаторія близько 16 години дня 4 січня пролунали вибухи. Незадового до події на окупованому півострові було оголошено повітряну тривогу, а місцеві пабліки в соцмережах повідомили інформацію щодо активності авіації ЗСУ в Миколаївській області.

У телеграм-каналі "Крымский ветер" проінформували з покликанням на підписників, що були влучання в Євпаторії, вибух у районі Червоної гірки та поблизу Севастополя. У місті поряд із бухтою зафіксували застосування ППО російських військ. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв закликав жителів окупованого півострова перебувати в укриттях і проінформував про успішну роботу.

У Міністерстві оборони Росії повідомили про ракетну атаку на Крим і відзвітували про успішну роботу протиповітряної оборони. Окупанти заявили, що 4 січня припинено спробу здійснити атаку із застосуванням авіаційних керованих ракет по об'єктах, а десять українських ракет знищено над Кримським півостровом.

Нагадаємо, 4 січня учасники підпілля показали зруйновану оборону військ РФ на території Криму. Українське підпілля каже, що фортифікаційні споруди однаково б не допомогли окупантам утримати захоплену українську територію. Тепер місцеві мешканці радіють, адже російські військові не відбиратимуть у них пляж.