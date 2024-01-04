"Чекаємо також звіту, як про бункер Залужного": в Криму уражено командний пункт окупантів

В ураженій частині ЗС РФ зберігали РЛС, розповіли партизани "АТЕШ". Командувач Повітряних сил потролив окупантів через "бункер з 9 генералами".

В Повітряних силах прокоментували ракетну атаку по Криму 4 січня. Тут згадали пропагандистам "бункер Залужного" з 9 генералами і подякували пілотам ПС за сьогоднішню роботу. Про це в своєму телеграм-каналі написав командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

"2 січня міністерство брехні РФ відзвітувало про ураження російськими ракетами "бункера із заступником Головнокомандувача Валерія Залужного та ще дев’ятьма генералами ЗСУ". Привіт окупантам у Криму. Чекаю від ворожої пропаганди такого ж епічного звіту із Севастополя та Євпаторії 4 січня", — написав він.

Генерал-лейтенант подякував пілотам Повітряних сил і всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу.

Партизани руху "АТЕШ" у Криму проінформували, що саме вони передали координати Силам оборони ураженої військової частини.

"Сили оборони завдали удару по зв'язку в Євпаторії по наводці "АТЕШ". На фото можна бачити системи РЛС, переміщення яких ми відстежували тижнями. Результати нашої роботи помітні. Прямо зараз горить ця військова частина. Після нашої недавньої дорозвідки було завдано удару", — йдеться в повідомленні.

В СтратКомі ЗСУ повідомили, що внаслідок ракетної атаки було уражено командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя.

Нагадаємо, що 4 січня в Криму місцеві жителі повідомляють про літаки НАТО і про те, що ППО прогавила одну з ракет, а Міноборони РФ заявляє про ліквідацію 10 ракет.

В Євпаторії та Сімферополі в Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада заявляє про нібито перехоплення ракет та про те, що влучань у Євпаторії та околицях немає.