Чи дозволено виїзд чоловікам, знятим з військового обліку або багатодітним: пояснення ДПСУ

Прикордонники виявили 3 тисячі фальшивих довідок, які використовували українці для виїзду за кордон. Тому тепер почали вимагати підтвердження статусу у військово-облікових документах.

Військовозобов'язані чоловіки, які мають статус багатодітних батьків, і далі мають право виїздити за кордон під час воєнного стану. Однак прикордонники виявляють багато підроблених документів, тому доводиться вимагати додаткові підтвердження від Територіальних центрів комплектування (ТЦК). Про те, яким категоріям громадян можна перетинати кордон, ідеться у поясненні речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка для порталу ТСН.ua.

Демченко нагадав, що правила перетину кордону України викладені у постанові Кабінету Міністрів №57 від 27 січня 1995 року. Саме там у пункті 2(1) перелічено, кому можна виїздити за умов введення воєнного стану. Категорія багатодітних батьків та чоловіків від 18 до 60 років там згадується окремо, пояснив представник ДПСУ. Також наголосив, що потрібно розуміти різницю між "знятий з обліку" та "виключений з обліку".

Мобілізація в Україні — деталі

Згідно з поясненням Демченка, багатодітні батьки дійсно мають право виїзду під час воєнного стану. Також дозволено виїздити деяким категоріям водіїв. Однак протягом останніх 11 місяців прикордонники виявили 3 тис. підроблених документів та низку випадків, коли люди мали насправді іншу мету для виїзду, а не ту, про яку ішлося у відповідних паперах.

Тому прикордонники мають право вимагати у громадян підтвердження їхнього статусу у документах, виданих ТЦК. Так діють тоді, коли "у прикордонника є якісь застереження". У такому випадку потрібно показати військово-обліковий документ, у якому вказано — громадян дійсно має відстрочку від мобілізації на таких-то підставах.

"Знятий з обліку" або "виключений з обліку" — яка різниця

Прикордонник пояснив, що між поняттями "зняти" та "виключений" є різниця. При цьому одній категорії дозволено виїздити за кордон, а іншій — ні.

"Виключений з обліку" — це громадянин, який повністю не підлягає призову і про це є відповідна позначка у його військово-обліковому документі і висновок військово-лікарської комісії. У такому випадку він дійсно має право виїхати за межі Україні під час воєнного стану.

"У людини має бути висновок ВЛК про непридатність, а у військово-облікових документах зазначено, що він виключений з військового обліку. Не знятий, а виключений".

"Знятий з обліку" — цей статус отримують військовозобов'язані громадяни, які, наприклад, змінюють місце проживання. Тому, наголосив Демченко, для них кордон закритий.

Зазначимо, у ЗМІ повідомляли про інструкцію для прикордонників, у якій їх зобов'язували посилити контроль за документами військовозобов'язаних для виїзду за кордон. Зокрема, ішлося про те, що багатодітні батьки повинні пред'явити документ з військкомату, який підтверджує їхній статус.

Нагадуємо, 4 січня комітет з нацбезпеки Верховної Ради почав розгляд законопроєкту №10378 про внесення змін у систему мобілізації. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прибув на засідання і пояснив, що потрібно набирати в армію людей, оскільки РФ готується призвати 400 тис. росіян.