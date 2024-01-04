США завдали удару по проіранським формуванням у Багдаді та вбили командира, – ЗМІ

Американський офіційний представник заявив, як йдеться у повідомленні Reuters, що атакували автомобіль саме з наміром вбити лідера угруповання, що і було зроблено.

У четвер, 4 січня, американські військові завдали удару в Багдаді по місцю перебування проіранських формувань. Внаслідок атаки загинув високопоставлений командир, відомий як Абу Таква, а також його помічник. Про це повідомляє Reuters з посиланням на американського чиновника.

Джерела в іракській поліції і очевидиці повідомили, що безпілотник випустив щонайменше дві ракети на сході Багдада. Удари задали по об'єкту, який використовувався іракським ополченським угрупуванням "Хезболлах ан-Нуджабаа". Загалом загинули четверо людей. Джерела у сфері охорони здоров'я підтвердили кількість загиблих.

Американський офіційний представник заявив, як йдеться у повідомленні, що атакований був автомобіль саме з наміром вбити лідера ополченців, що і було зроблено. Транспортний засіб внаслідок атаки загорівся.

У заяві група ополченців описується як іракські сили, що діють з дозволу прем'єр-міністра Мохаммеда Шиа ас-Судані. Поєднані з Іраном угруповання в Іраку та Сирії виступають проти кампанії Ізраїлю в секторі Газа та покладають часткову відповідальність на Сполучені Штати.

Прем'єр-міністр Аль-Судані має обмежений контроль над деякими підтримуваними Іраном угрупованнями, чия підтримка була необхідна йому для здобуття влади рік тому, і які зараз формують потужний блок у його правлячій коаліції. Джерела в іракських органах безпеки повідомили, що вони не мають жодних подробиць про те, хто міг здійснити цей удар, доки уряд не проведе розслідування. Командири іракської міліції звинуватили США у здійсненні атаки і пригрозии відплатою.

Минулого місяця Сполучені Штати завдали авіаударів у відповідь в Іраку після атаки бойовиків, пов'язаних з Іраном, внслідок якої один американський військовослужбовець опинився в критичному стані, а двоє інших були поранені. З початку війни між Ізраїлем і ХАМАС у жовтні американські військові щонайменше 100 разів піддавалися атакам в Іраку і Сирії, як правило, з використанням ракет і безпілотників одностороннього ураження. Сполучені Штати розмістили 2500 військових в Іраку і 900 в сусідній Сирії, намагаючись запобігти відродженню "Ісламської держави".

"Збройні сили Іраку покладають на сили міжнародної коаліції відповідальність за цей невиправданий напад на іракську структуру безпеки", — заявив військовий речник прем'єр-міністра країни, обговорючи удар у четвер.

Нагадаємо, агенція Reuters 4 січня повідомила, що ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт під час вшанування генерала Сулеймані. Перший вибух на цвинтарі в Кермані, як повідомило державне інформаційне агентство IRNA, відбувся внаслідок дій "терориста-смертника".