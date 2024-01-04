Росіяни кинули розгромлений рідкісний зразок БТР-90 під Авдіївською: що відомо про зброю (фото)

Як констатують військові експерти, під Авдіївку російський агресор кидає буквально все, що має — навіть машини з випробувальних центрів і музеїв.

У грудні 2023 року в об’єктив камер бійців 110-ї ОМБр ім. генерала Марка Безручка потрапив рідкісний колесний БТР-90 "Росток" ЗС РФ. Відео з цією бронетехнікою, яку росіяни залишили на полі бою, бійці виклали на власному YouTube-каналі.

Як пише сайт "Мілітарний", один такий екземпляр було помічено у складі розгромленої техніки росіян у районі населеного пункту Красногорівка, що біля Авдіївки Донецької області.

При цьому військові експерти "Мілітарного" зазначають, що від першої появи цієї машини на фронті до першої підтвердженої втрати минуло менше ніж два місяці. Що ж цікавого у цій бронетехніці і яким чином вона опинилася під Авдіївкою, де швидко була знищена.

БТРТ-90 під Авдіївкою: Скрін з відео 110-ї ОМБр ім. генерала Марка Безручка Фото: Скрін відео

Звідки взявся БТР-90 на поле бою

Як припускають військові аналітики "Мілітарного", цей бронетранспортер витягли з ангарів 38-го науково-дослідного інституту бронетанкової техніки у підмосковній Кубінці. Саме там зберігаються різноманітні прототипи техніки, яка колись розроблювалася, або машини виготовлені в єдиному екземплярі.

БТР-90 під Авдіївкою, жовтень 2023 року Фото: Скріншот

Це засвідчує, констатують експерти, що у бої під Авдіївкою агресор кидає буквально все, що має — навіть машини з випробувальних центрів і музеїв.

БТР-90 у музеї на Кубінці Фото: mil.in.ua

БТР-90 — що відомо про цей унікальний екземпляр

Загалом цей бронетранспортер став першим у російській розробці після розвалу СРСР і був презентований "Горьковским автомобильным заводом" ще у 1994 році.

Згодом планували розгорнути серійне виробництво у 2011 році на потужностях "Арзамасского машиностроительного завода", однак саме того року російське Міноборони відмовилось від закупівлі БТР-90 через зміну концепції озброєнь Сухопутних військ. Почали розробляти концептуально новий колесний бронетранспортер.

Модифікація БТР-90 на малюнку Фото: mil.in.ua

Тож БТР-90 — це продукт екстенсивного розвитку концепції колесного бронетранспортера, започаткованої ще наприкінці 1950-х років. Характерним для нього стало кормове розташування силової установки. Це було на користь живучості машини у бойових діях, але вкрай незручно для виконання основної функції — доставки десанта до поля бою і висадки його.

І хоча у всьому світі вже давно десантники спішуються через кормові двері або навіть апарель — так безпечніше і зручніше, у БТР-90 все залишилось, як у ті далекі роки.

Ця бронетехніка була прийнята на озброєння ЗС РФ у червні 2008 року, однак, як стверджують експерти, до серійного виробництва справа не дійшла — вже тоді машина вважалася безнадійно застарілою.

До 2015 року, коли програму офіційно закрили, розробники намагалися модифікувати свій виріб, встановлюючи на нього бойові модулі "Бережок" і "Бахча-У". Проте, як стверджують військові експерти, нічого не вийшло.

Модифікація БТР-90 — "Бахча-У", яка так і залишалася зразком Фото: mil.in.ua

Натомість на озброєння до російського війська надійшов БТР-82А — з потужнішим озброєнням. А на військовому параді 2015 року вже було продемонстровано бронетранспортер "Бумеранг".

БТР-82А — основний бронетранспортер на озброєнні ЗС РФ Фото: mil.in.ua БТР "Бумеранг" — більш нова модифікація Фото: mil.in.ua

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли: США можуть утилізувати сотні M39 ATACMS. За словами журналістів, Вашингтон ще не ухвалив рішення щодо передачі Україні додаткових ракет.