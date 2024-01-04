ППО Skynex і ракети IRIS-T SLM: ФРН поставила нові озброєння Україні (фото)
У найближчому майбутньому Київ також отримає чотири ЗРК IRIS-T SLM. У новому пакеті допомоги — 30 систем виявлення безпілотників, 2 радари TRML-4D, 305 штурмових гвинтівок MK 556, 10 вантажівок Zetros та інше.
Арсенал ЗСУ поповнився новою системою ППО Skynex і боєприпасами до неї. Танкам Leorard 2A6 поставили нові боєприпаси, а в доступному для огляду майбутньому заплановано постачання чотирьох зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM. Про це йдеться на порталі Федерального уряду Німеччини.
Німеччина постачає Україні військову техніку та озброєння зі складів Бундесверу та оборонних підприємств — постачання фінансується урядовими коштами для посилення обороноздатності.
Допомога Україні від Німеччини: новий пакет
- боєприпаси до Leopard 2A6 (зі складів Бундесверу і компаній);
- 10 БМП Marder з боєприпасами та запчастинами (зі складів Бундесверу і компаній) (сумарно: 90);
- ракети IRIS-T SLM;
- 1 система ППО Skynex з боєприпасами до неї;
- 2 радари TRML-4D (сумарно: 8);
- 9 080 снарядів калібру 155 мм (сумарно: 44 970) (із запасів Бундесверу і промисловості);
- 2 установки розмінування WISENT 1 (сумарно: 16)
- 1 мостоукладач BEAVER із запасними частинами (сумарно: 14);
- 3350 бойових шоломів (сумарно: 31 350);
- 30 систем виявлення безпілотників (сумарно: 212);
- 10 радарів наземного спостереження GO12 (сумарно: 56);
- 10 вантажівок Mercedes-Benz Zetros (сумарно: 250);
- 3 тягачі 8x8 HX81 і 1 напівпричіп (сумарно: 90/90)
- 34 автомобілі (не визначені в переліку — вантажівки, мініавтобуси, всюдиходи) (зі складів Бундесверу і компаній) (сумарно: 358);
- 305 штурмових гвинтівок MK 556;
- 750 000 боєприпасів для вогнепальної зброї (із запасів Бундесверу і компаній) (сумарно: 47,85 млн);
- 1152 зимових маскувальних сіток (сумарно: 1 162);
- 2000 зимових маскувальних пончо.
"З міркувань безпеки Федеральний уряд не повідомляє подробиць щодо способів транспортування і дат передання озброєнь", — йдеться на сайті.
Запланована допомога:
Уточнюється, що деяка допомога потребує оновлення або ж ще перебуває у виробництві, хоча підготовка військовослужбовців уже проводиться. Це стосується таких елементів:
- 4 зенітно-ракетні комплекси IRIS-T SLM (сумарно: 9);
- 1 система ППО Skynex із боєприпасами;
- 20 систем виявлення безпілотників (сумарно: 50);
- 26 850 бойових шоломів;
- 41 вантажівка Mercedes;
- 4695 штурмових гвинтівок MK 556;
- 0,45 млн боєприпасів для вогнепальної зброї (сумарно: 8,75 млн)
- 8 000 протитанкових мін.
Система ППО Skynex
За даними виробника Rheinmetall, радіус дії системи ППО Skynex — 50 км, гармата здатна робити до 1000 пострілів на хвилину.
Система комплектується радаром стеження, IR-камерою, TV-камерою і лазерним далекоміром.
Нагадаємо, що Наєв пояснив, скільки ще масованих ракетних атак Україна витримає з наявними засобами ППО.
Також повідомлялося, що представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що у США зараз немає бюджетних коштів для нового пакета допомоги Києву.