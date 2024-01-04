ППО Skynex і ракети IRIS-T SLM: ФРН поставила нові озброєння Україні (фото)

У найближчому майбутньому Київ також отримає чотири ЗРК IRIS-T SLM. У новому пакеті допомоги — 30 систем виявлення безпілотників, 2 радари TRML-4D, 305 штурмових гвинтівок MK 556, 10 вантажівок Zetros та інше.

Арсенал ЗСУ поповнився новою системою ППО Skynex і боєприпасами до неї. Танкам Leorard 2A6 поставили нові боєприпаси, а в доступному для огляду майбутньому заплановано постачання чотирьох зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM. Про це йдеться на порталі Федерального уряду Німеччини.

Німеччина постачає Україні військову техніку та озброєння зі складів Бундесверу та оборонних підприємств — постачання фінансується урядовими коштами для посилення обороноздатності.

Допомога Україні від Німеччини: новий пакет

боєприпаси до Leopard 2A6 (зі складів Бундесверу і компаній);

10 БМП Marder з боєприпасами та запчастинами (зі складів Бундесверу і компаній) (сумарно: 90);

ракети IRIS-T SLM;

1 система ППО Skynex з боєприпасами до неї;

2 радари TRML-4D (сумарно: 8);

9 080 снарядів калібру 155 мм (сумарно: 44 970) (із запасів Бундесверу і промисловості);

2 установки розмінування WISENT 1 (сумарно: 16)

1 мостоукладач BEAVER із запасними частинами (сумарно: 14);

3350 бойових шоломів (сумарно: 31 350);

30 систем виявлення безпілотників (сумарно: 212);

10 радарів наземного спостереження GO12 (сумарно: 56);

10 вантажівок Mercedes-Benz Zetros (сумарно: 250);

3 тягачі 8x8 HX81 і 1 напівпричіп (сумарно: 90/90)

34 автомобілі (не визначені в переліку — вантажівки, мініавтобуси, всюдиходи) (зі складів Бундесверу і компаній) (сумарно: 358);

305 штурмових гвинтівок MK 556;

750 000 боєприпасів для вогнепальної зброї (із запасів Бундесверу і компаній) (сумарно: 47,85 млн);

1152 зимових маскувальних сіток (сумарно: 1 162);

2000 зимових маскувальних пончо.

"З міркувань безпеки Федеральний уряд не повідомляє подробиць щодо способів транспортування і дат передання озброєнь", — йдеться на сайті.

Запланована допомога:

Уточнюється, що деяка допомога потребує оновлення або ж ще перебуває у виробництві, хоча підготовка військовослужбовців уже проводиться. Це стосується таких елементів:

4 зенітно-ракетні комплекси IRIS-T SLM (сумарно: 9);

1 система ППО Skynex із боєприпасами;

20 систем виявлення безпілотників (сумарно: 50);

26 850 бойових шоломів;

41 вантажівка Mercedes;

4695 штурмових гвинтівок MK 556;

0,45 млн боєприпасів для вогнепальної зброї (сумарно: 8,75 млн)

8 000 протитанкових мін.

Система ППО Skynex

Skynex

За даними виробника Rheinmetall, радіус дії системи ППО Skynex — 50 км, гармата здатна робити до 1000 пострілів на хвилину.

Skynex Skynex Skynex

Система комплектується радаром стеження, IR-камерою, TV-камерою і лазерним далекоміром.

Нагадаємо, що Наєв пояснив, скільки ще масованих ракетних атак Україна витримає з наявними засобами ППО.

Також повідомлялося, що представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що у США зараз немає бюджетних коштів для нового пакета допомоги Києву.