Вибухи в Криму: у Міноборони РФ заявили про атаку понад 30 БПЛА (відео)

За інформацією моніторингових каналів, вибухи пролунали в населеному пункті Саки, у районі якого розташований військовий аеродром.

У ніч на 5 січня територія тимчасово окупованого Кримського півострова зазнала атаки безпілотних літальних апаратів. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Російської Федерації.

У Міноборони РФ стверджують, що запобігли атаці БПЛА, нібито запущених з боку України.

"Черговими засобами ППО було знищено та перехоплено 36 українських безпілотних літальних апаратів над територією Республіки Крим", — йдеться в повідомленні.

Моніторинговий канал "Кримський вітер" написав, що вибухи було чути в населеному пункті Саки. Також повідомлялося, що Кримський міст був на деякий час перекритий.

Глава окупаційної адміністрації містечка Саки Олександр Овдієнко попередив місцевих мешканців про "можливе виявлення уламків БПЛА і сторонніх предметів на вулицях, у дворах, на покрівлях, газонах, деревах".

Зазначимо, що в Сакському районі Криму розташовано аеродром "Саки", який зараз експлуатують російські окупанти.

Нагадаємо, вдень 4 січня в Міноборони РФ також повідомили, що Крим нібито атакували десятки ракет. Пізніше у відомстві заявили про атаку безпілотників літакового типу. Також повідомлялося про вибухи в Новоросійську, що на півдні РФ.

Раніше, 3 січня, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що безліч російських кораблів було переміщено в Новоросійськ через успішні операції ЗСУ з ліквідації Чорноморського флоту РФ.