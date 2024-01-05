"З метою самооборони": Пентагон підтвердив ліквідацію ватажка проіранських терористів в Іраку

За даними відомства, ліквідований "Абу Таква" відповідав за планування атак на американських військовослужбовців у регіоні. Унаслідок удару США ніхто з цивільних не постраждав.

У США підтвердили ліквідацію лідера ополчення, підтримуваного Іраном, у Багдаді. Про це повідомляє Міністерство оборони США.

Так, військові США, які перебувають в Іраку, атакували членів терористичного угруповання "Харакат ан-Нуджаба", які активно діють в Іраку та Сирії.

Унаслідок атаки було ліквідовано Муштака Джавада Казіма аль-Джаварі, відомого також як "Абу Таква". Він був замішаний у плануванні та здійсненні нападів на американських військовослужбовців і загинув разом з іншим членом угруповання. Його разом з іншим членом угруповання "Харакат ан-Нуджаба" було вбито внаслідок удару, який стався близько полудня 4 січня в Іраку.

Крім того, спікер Пентагону Патрік Райдер заявив, що війська США перебувають в Іраку на запрошення уряду Іраку, щоб підтримати місію з розгрому ІДІЛ. Пентагон продовжить дуже тісно співпрацювати з іракськими партнерами з питання безпеки і захищеності.

"Важливо зазначити, що удару було завдано з метою самооборони, що ніхто з цивільних осіб не постраждав і що жодна інфраструктура або об'єкти не були вражені", — додав Райдер.

Нагадаємо, що 4 січня американські військові завдали удару в Багдаді по місцю перебування проіранських формувань. Унаслідок атаки загинув високопоставлений командир, відомий як Абу Таква, а також його помічник.

Агентство Reuters 4 січня повідомило, що ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт під час вшанування генерала Сулеймані. Перший вибух на кладовищі в Кермані, як повідомило державне інформаційне агентство IRNA, стався внаслідок дій "терориста-смертника".