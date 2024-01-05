Вибухова енергія: Пентагон запросив розробку енергетичної зброї, — ЗМІ

За даними американських журналістів, проєкт зі створення потужних мікрохвильових антенних систем уже запущено в Тусоні, штат Аризона. Вартість контракту становить 31,3 мільйона доларів.

Військово-повітряні та військово-морські сили США звернулися до компанії Raytheon із проханням розробити і випробувати системи, здатні виводити електронні компоненти з ладу за допомогою вибухової енергії. Про це пише американське видання Defense News.

RTX, підрозділ компанії Raytheon, планує надати прототипи для програми DEFEND (Directed Energy Front-Line Electromagnetic Neutralization and Defeat) протягом 2024 і 2026 років.

Проєкт зі створення потужних мікрохвильових антенних систем уже запущено в Тусоні, штат Аризона, як описала компанія у своїй заяві. Вартість контракту DEFEND становить 31,3 мільйона доларів протягом трьох років.

Як працюватиме енергетична зброя

"Системи некінетичної оборони відіграють ключову роль у стратегії національної оборони США", — зазначив президент з передових технологій Raytheon, Колін Вілан. "Нові версії потужних мікрохвильових систем Raytheon являють собою економічні та надійні рішення, що працюють на швидкості світла, що дає нашим військовим можливість захиститися від більш прихованих і рухомих загроз".

Схема роботи зброї спрямованої енергії Фото: Міноборони США

Пентагон рік від року в середньому витрачає 1 мільярд доларів на розробку зброї спрямованої енергії для встановлення на літаки, військові кораблі та наземні транспортні засоби з метою ураження безпілотників і ракет. Потужне мікрохвильове обладнання працює шляхом викиду енергетичних хвиль, які перевантажують внутрішні схеми зброї та роблять їх марними.

Raytheon запевнила, що її прототипи будуть міцними і мобільними для використання на передовій у протистоянні "повітряним загрозам".

Раніше компанія вже займалася створенням протиелектронної мікрохвильової системи розширеного радіуса дії для ВПС, відомої як CHIMERA. Raytheon UK також оголосила про плани встановити високоенергетичний лазер, інший вид зброї спрямованої енергії, на бронемашину Wolfhound.

Згідно з аналізом Defense News Top 100, RTX посідає друге місце серед найбільших підрядників у світі за доходами від оборонної промисловості. У 2022 році доходи компанії склали 39,6 мільярда доларів.

Нагадаємо, міністерство оборони США витрачає близько мільярда доларів на рік на розробку так званої спрямованої енергетичної зброї.