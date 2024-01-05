10 тисяч солдатів ЗС РФ намагаються знищити плацдарм ЗСУ на лівому березі Дніпра, — експерт

За словами аналітика Сергія Грабського, поточні дії українських воїнів не дають змоги окупантам переміститися на інші ділянки фронту, що викликає у них панічні настрої.

Збройні сили України на лівому березі Херсонської області розробили ефективну тактику, яка успішно тримає окупантів у напрузі. Плацдарм ЗСУ на цій ділянці фронту значно ускладнює ворожу боротьбу. Про це сказав полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

"Є такий вислів "стріляти з гармати по горобцях" — тут приблизно те саме... Наших військ там не дуже багато, і вони ведуть маневрені дії в так званій "сірій зоні" на лівому березі Дніпра", — пояснює експерт.

За словами Грабського, у цій області противник позбавлений можливості завдати удару, який міг би призвести до колапсу фронту, оскільки в "класичному контексті" відсутнє поняття плацдарму.

"Є операційна зона, в якій діють наші війська, противник намагається їх знайти", — каже експерт.

Грабський пояснює, що дії українських військових нині запобігають пересуванню окупантів на інші ділянки фронту, що викликає в них панічне занепокоєння. При спробах просування противник стикається з конкретною тактикою, яку наші захисники відточили під час "уроків наступу цього року".

"Як хлопці кажуть, ми демонструємо свої дії противнику, потім виходимо за мінні поля, противник кидається вперед, потрапляє на мінні поля і зазнає втрат. Ми знову демонструємо наші дії, вони знову кидаються вперед і зазнають втрат",- інформує експерт.

Згідно з його заявами, ці заходи значно ускладнюють противнику ведення бойових дій.

"Вони змушені тримати цілу повітряно-десантну дивізію (до 10 тисяч) проти тих, що налічують маневрових груп українських Сил оборони, менш ніж тисячу осіб", — зауважив наприкінці експерт.

Нагадаємо, за даними DeepState від 14 грудня, ЗС РФ під Кринками на Херсонщині втратили близько десятка осіб живої сили завдяки діям бійців 38 окремої бригади морської піхоти ЗСУ.

Наталія Гуменюк 14 грудня також зазначила, що висадка українських військових на лівому березі Херсонщини є лише частиною великої операції. У командуванні наголосили, що ворог час від часу продовжує штурмувати українські позиції.