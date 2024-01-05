КНДР обстріляла акваторію південнокорейського острова: Сеул випустив 400 снарядів у відповідь

За даними ЗМІ, війська КНДР випустили близько 200 артилерійських снарядів. Уряд Південної Кореї віддав наказ про евакуацію цивільного населення з острова.

У другій половині дня підрозділи морської піхоти Південної Кореї на островах Пеннендо та Йонпхьондо провели навчання з бойовою стрільбою з самохідних гаубиць K9 та інших засобів, таких як танки K1E1, по імітованих цілях у водах на південь від військової демаркаційної лінії. Ці дії провели у відповідь на обстріл територіальних вод Південної Кореї з боку армії КНДР. Про це повідомляє інформаційне агентство Yonhap News.

Південнокорейські військові назвали дії Півночі "провокаційними" і попередили про заходи у відповідь.

"Ми серйозно попереджаємо, що вся відповідальність за подібні кризові ситуації лежить на Північній Кореї, і рішуче закликаємо негайно припинити їх. У тісній координації між Південною Кореєю і Сполученими Штатами наші військові відстежують і контролюють відповідну діяльність, і вживатимуть відповідних заходів у відповідь на провокації Північної Кореї", — заявив на пресконференції офіційний представник JCS полковник Лі Сун Чжун.

Південна Корея випустила близько 400 снарядів по морській буферній зоні. Перед цим армія КНДР випустила близько 200 снарядів.

Обстріл територіальних вод Південної Кореї біля острова Йонпхьондо

Північна Корея атакувала територіальні води Південної Кореї, що оточують острів Йонпхьондо. За даними ЗМІ, о дев'ятій ранку акваторія цього південнокорейського острова стала об'єктом інтенсивного обстрілу артилерійськими снарядами, випущеними з Північної Кореї протягом двох годин. Загалом було зроблено до 200 пострілів.

Йонпхьондо розташований у Жовтому морі, за 80 кілометрів на захід від Інчхона і за 12 кілометрів на південь від узбережжя провінції Хванхе, розташованої в Північній Кореї.

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Інцидент з обстрілом був зафіксований Об'єднаним комітетом начальників штабів Південної Кореї, який відзначив артилерійські обстріли з мису Джансан на півночі від острова Пенгнен, що також належить Південній Кореї, і з мису Донсан.

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Про загиблих або постраждалих унаслідок інциденту не повідомляють.

Евакуація населення

Як повідомляє.південнокорейське агентство Yonhap News, у відповідь на військову провокацію з боку Північної Кореї уряд Південної Кореї віддав наказ про евакуацію цивільного населення з острова. Наказ було випущено о 12:02 і потім повторено о 12:30 за місцевим часом на вимогу військової влади Південної Кореї.

"Ми оголосили про евакуацію після того, як отримали дзвінок від військового підрозділу, який повідомив, що він завдає морського удару по острову Йонпхьондо, оскільки виникла ситуація, пов'язана з північнокорейською провокацією", — сказав чиновник.

Нагадаємо, раніше збройний інцидент на Корейському півострові стався 23 листопада 2010 року в районі острова Йонпхьондо в Жовтому морі, де проходить спірна лінія розділу між КНДР і Південною Кореєю. За повідомленнями з Сеула, острів зазнав артобстрілу з боку Північної Кореї, і жителі півдня відкрили вогонь у відповідь.