Після атак ЗС РФ: у Старокостянтинові з'явилася когенераційна установка, деталі

За даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, завдяки установці в місті здійснюється безперебійне постачання тепла для багатьох об'єктів інфраструктури.

На території Хмельницької області встановили першу когенераційну установку, яку придбали в партнерстві з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Розміщена установка в місті Старокостянтинів, яке регулярно зазнає атак з боку російських окупантів. Її підключили до мереж і почалася повноцінна робота.

"Установка обладнана газопоршневим двигуном і генерує одночасно теплову та електричну енергію для забезпечення потреб міських котелень в електропостачанні", — йдеться в повідомленні.

У результаті, продовжують у відомстві, відбувається фактично безперебійне постачання тепла для об'єктів критичної та соціальної інфраструктури. Також зачеплені багатовартирні будинки Старокостянтинова Хмельницької області.

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України додали, що продовжують реалізовувати програму з розгортання когенерації малої та середньої потужності, тим самим допомагаючи в правових реформах, що спрямовані на технічну оптимізацію, енергоефективність та екологічну стійкість місцевих систем централізованого теплопостачання.

Атаки по Хмельницькій області: що відомо

Російські окупанти регулярно спрямовують різні повітряні цілі в напрямку міста Старокостянтинів. Противник хоче в такий спосіб вразити літаки тактичної авіації СУ-24МР, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Річ у тім, що на одному з аеродромів Хмельниччини, продовжує представник командування, базується 7-та бригада тактичної авіації, а літаки адаптовані під крилаті ракети Storm Shadow і SCALP EG. Це одна з причин, чому атаки не припиняються.

"Хмельницька область розташована більш західніше і ми очікуємо, що ці дрони на півдні будуть знищуватися. Так і є, вони знищуються багато і там, але якась частина досягає і Старокостянтинова, тому він у всіх "на слуху", — заявив Юрій Ігнат.

Аеродром у Хмельницькій області також намагалися атакувати за допомогою ракет "Кинджал", про що стало відомо 14 грудня. ЗС РФ випробували нову тактику обстрілів території України. Вони оголосили про пуски і про те, що йдуть на посадку, але залишилися в повітрі, повідомляють українські пабліки.

Нагадаємо, 3 січня повідомлялося, що в "Укренерго" висловилися про готовність енергосистеми до нових атак. Зазначається, що багато чого залежатиме від дій РФ та інтенсивності обстрілів.