Росія виробляє до трьох Су-34 на рік, – речник ЗСУ (відео)

Літаки Су-34 російські заводи швидко випустити не здатні, а санкційний режим, на думку речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, все ж таки повинен на це впливати.

Росія виготовляє до трьох тактичних бомбардувальників Су-34 на рік. Про це повідомив Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ, в ефірі телемарафону.

За словами речника ПС, Су-34/35 – це найсучасніші літаки окупантів. Такі військові авіасудна російські заводи швидко випустити не здатні, а санкційний режим, на його думку, все ж таки на це повинен впливати.

"Безумовно, це дуже серйозна втрата", – пояснив Юрій Ігнат.

Окупантам, як наголосив військовий, потрібні імпортні комплектуючі, але, на жаль, вони й надалі намагаються виробляти ці літаки. У минулому році, за його словами, було виготовлено партію.

"Минулого року вони виготовили партію з двох-трьох Су-34", — наголосив Ігнат.

Він додав, що у ЗСУ сподіваються, що будуть збивати більше таких бортів, аніж виготовляє Росія.

Знищення Су-34 поблизу Челябінська

Російська авіація в ніч на 4 січня залишилася ще без одного військового літака. В українській розвідці підтвердили знищення ворожого тактичного бомбардувальника Су-34. Військові розповіли, що причини події наразі уточнюють.

Джерело "Української правди" у спецслужбах розповіло, що до цього може бути причетна Україна. Саме агенти ГУР, як йдеться у повідомленні, знищили російський винищувач Су-34 на аеродромі в Челябінську.

Нагадаємо, 4 січня OSINT-аналітики з Military Journal встановили, що ракети Storm Shadow влучили в радіолокаційний підрозділ поблизу Євпаторії. Внаслідок атаки, як повідомляють аналітики, виникла пожежа, а на військових об’єктах є поранені.