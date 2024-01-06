Сприятливі умови: експерти ISW оцінили перспективи наступу ЗС РФ на Куп'янськ

На думку експертів, російські збройні сили планують мобілізувати частини, які зазнали втрат у попередніх боях, для активізації наступу.

Найближчими тижнями російські окупаційні сили можуть нарощувати активність на Куп'янському напрямку (Харківська область). Судячи з усього, у цьому районі рівень підготовки російських збройних сил вищий, ніж на інших напрямках, де Росія веде військові дії. Це може вказувати на прагнення Росії захопити стратегічно важливі території. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Офіційні особи України попереджають про можливий наступ на Куп'янськ і Борову (35 км на захід від Сватового) взимку 2024 року. У разі захоплення цих міст українські збройні сили можуть бути витіснені зі східного берега річки Оскіл на Харківщині, що створить умови для майбутніх військових операцій Росії вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, зазначають аналітики.

На думку експертів, російські збройні сили планують мобілізувати частини, які зазнали втрат у попередніх боях, для активізації наступальних операцій. Офіційно не підтверджено значного збільшення чисельності російських військ на Куп'янському напрямку. Ймовірно, російські військові поступово відновлюють свої ресурси для продовження операцій, розпочатих у жовтні 2023 року.

"Можливо, російські сили проводили поступове нарощування сил, оскільки українські офіційні особи повідомили, що станом на жовтень 2023 року російські військові зосередили на Куп'янському та Лиманському напрямках понад 100 000 осіб", — йдеться в повідомленні.

Попри відносну підготовку російських збройних сил у цьому районі, вони, ймовірно, вважатимуть за краще проводити локальні атаки, уникаючи великомасштабних операцій, вважають в ISW. Інформація від британського видання The Telegraph про можливий наступ російських військ не знайшла підтвердження в українських військових, які не помітили значних змін у чисельності російських сил.

Ситуація на Куп'янському напрямку — карта боїв

За даними ISW, станом на 5 січня російські окупаційні війська просунулися на Куп'янському та Лиманському напрямках, однак на передовій лінії не зафіксовано підтверджених змін. Один із російських військових блогерів заявив, що російські війська витіснили українські сили з позицій на півночі і в центрі Синьківки (на північний схід від Куп'янська), роблячи цей район спірною сірою зоною. Інший блогер повідомив про просування російських сил на відстань до трьох кілометрів від Тернів і Ямполівки (на захід від Кремінної), стверджуючи, що російські війська намагаються усунути український опорний пункт на правому березі річки Жеребець у цьому районі. Однак ISW поки що не виявив візуальних підтверджень цих передбачуваних успіхів на Куп'янському або Лиманському напрямках.

Ситуація на Куп'янському та Лиманському напрямках Фото: ISW

"За повідомленнями російських і українських джерел, позиційні бої тривали на Куп'янському напрямку в районі Синьківки і на схід від Петропавлівки, а також на Лиманському напрямку в районі Тернівки й в районі Серебрянського лісу", — резюмували аналітики ISW.

Нагадаємо, 4 січня повідомлялося, що Сили оборони України завдали вогневого ураження колоні бронетехніки на Куп'янському напрямку. Усю техніку було знищено, а особовий склад ЗС РФ пустився у втечу.