ЗСУ ведуть штурми під Роботиним, позиційні бої в районі Куп'янська і Бахмута, — ISW (карти)

За даними американських аналітиків, бійці ЗСУ також продовжують обороняти плацдарм у Кринках. Російські джерела поширили відео обстрілу човнів українських морпіхів.

6 січня російські та українські війська продовжили позиційні бої на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна. Бої тривають у районі Синьківки, Петропавлівки та Іванівки, а також на захід від Кремінної. Про це повідомляють у зведенні "Інституту вивчення війни" від 6 грудня.

За даними голови Луганської ОВА Артема Лісогора, ЗС РФ посилили обстріли українських позицій у районі Невського і Білогорівки (12 км на південь від Кремінної) і накопичують резерви для нових атак.

Зазначається, що на Куп'янському напрямку діє російський підрозділ "Ветер 177" 16-ї бригади спецпризначенців ГРУ та інші.

За даними російських джерел, 6 січня ЗСУ завдали ударів ракетами HIMARS по об'єктах інфраструктури в окупованій Кадіївці Луганської області.

Бахмут

6 січня в районі Бахмута тривали позиційні бої, але без підтверджених змін лінії фронту. За даними України, зіткнення тривали на північний схід від Бахмута на позиціях на захід від Соледара, у районі Богданівки, Хромового, Андріївки, на північний захід від Кліщіївки й на північ від Курдюмівки.

Карта боїв ISW, Бахмут

Авдіївка

6 січня також тривали позиційні бої в районі Авдіївки, але без підтверджених змін фронту. Українські та російські джерела повідомляли про бої в районі села Бердичі, Новобахмутівки та Степового; біля Авдіївського коксохімічного заводу, а також у районі Крутої Балки, Первомайського та Невельського.

Карта боїв ISW, Авдіївка

Повідомлялося також про позиційні бої на захід від Донецька в районі Мар'їнки, Перемоги, Георгіївки та на околицях Новомихайлівки.

Запорізька область

6 січня на кордоні Донецької та Запорізької областей тривали обмежені позиційні бої, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці немає також. У Генштабі ЗСУ повідомили про відбиті атаки російських військ південніше Новодарівки.

Кілька російських "військкорів" опублікували 6 січня кадри, як повідомляється, 218-го танкового полку (Східний військовий округ) у районі Приютного.

Карта боїв ISW, Роботине

Представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов заявив, що російські війська захопили кілька позицій на лінії Роботине — Вербове, але в ISW не виявили візуальних підтверджень того, що росіяни просунулися на цій ділянці.

І російські, і українські джерела повідомляли про бої в районі Копані, Роботиного, Новопрокопівки й Вербового, а також про інтенсивні обстріли артилерії в цьому районі по обидва боки. За даними російських джерел, Сили оборони України намагаються контратакувати між Роботиним і Вербовим невеликими штурмовими групами.

Кринки

Схожа динаміка бойових дій спостерігалася і на лівобережжі Херсонської області: позиційні бої без підтвердженого просування.

Карта боїв DeepState, Кринки

Українські та російські джерела зазначили, що ЗСУ продовжують обороняти свої позиції в Кринках. Російські джерела поширили відео обстрілу човнів українських морпіхів.

Нагадаємо, що Ігнат прокоментував інформацію про припинення постачання ракет Patriot для України.

Також повідомлялося, що розвідники ЗСУ підбили під Бєлгородом два ЗРГК "Панцир-С1", вартість яких — близько 15 млн доларів.