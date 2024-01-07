"Виконував завдання Києва": у РФ арештували підлітка з Дагестану за підпал винищувача Су-34

За версією силовиків, 16-річний підозрюваний проник на військовий аеродром Шагол і підпалив бомбардувальник. Хлопця звинуватили у "здійсненні диверсії за завданням спецслужб України", йому загрожує тюремний термін.

У російському місті Челябінськ заарештували 16-річного підлітка, його звинуватили в підпалі бомбардувальника на аеродромі Шагол. Про це пише медіа "Осторожно, новости".

Очевидно, йдеться про знищення тактичного бомбардувальника Су-34 в ніч на 4 січня. Українська військова розвідка тоді заявляла, що винищувач був у складі авіаполку 21-ї змішаної авіадивізії ПКС РФ.

Підлітка звинувачують у "здійсненні диверсії в січні 2024 року за завданням спецслужб України". Медіа Astra уточнює, що у затриманого 5 січня підлітка знайшли листування нібито з українськими спецслужбами і фотозвіти про виконану роботу.

За версією силовиків, йому вдалося пробратися на військовий аеродром Шагол і підпалити бомбардувальник, який нібито встигли загасити.

Затриманий проведе в СІЗО щонайменше до 5 березня, засідання суду у справі проходило в закритому режимі. За даними ЗМІ, обвинувачений — уродженець Дагестану, зараз він живе з батьками.

ФСБ стверджує, що підліток здійснив також серію підпалів у листопаді та грудні минулого року на залізниці в Дагестані.

Винищувачі Су-34 завдають ударів по наземних цілях і можуть летіти зі швидкістю до 1 900 км/год на висоті до 14,6 кілометра. Літаки постійно задіюють у повномасштабній війні з Україною.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил ЗСУ, в Росії можуть виробляти максимум три тактичні бомбардувальники Су-34 за рік. Російські заводи не здатні швидко працювати через санкції.

Фокус раніше писав, що за весь час великої війни російська армія могла втратити щонайменше 26 літаків Су-34. Більшу їхню частину було знищено в грудні 2023 року.