Пряме влучання: ССО ефектно ліквідували групу ЗС РФ біля Авдіївки (відео)

Оператори БПЛА зафіксували російську групу з чотирьох осіб. Після миттєвої реакції мінометників стався вибух, а ворог зазнав втрат серед особового складу.

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили російську групу на підступах до Авдіївки Донецької області. Про це повідомили в пресслужбі ССО в Telegram.

"Оператори ССО знищили ворожу групу на підступах до Авдіївки", — йдеться у повідомленні.

Українські військові зазначили, що російські військові не полишають спроб просування на Авдіївському напрямку, проте оператори ССО у співпраці з підрозділами ЗСУ стримують ворога та завдають йому значних втрат.

Під час нічного спостереження оператори восьмого окремого полку ССО зафіксували переміщення групи ЗС РФ, до складу якої входили чотири військовослужбовці.

"За допомогою дрона з нічним та тепловізійним баченням ми постійно моніторимо найбільш небезпечні напрямки в нашій зоні відповідальності", — сказав оператор "Флай".

Він наголосив, що на Авдіївському напрямку під час чергового обльоту було виявлено ворожу групу. Натомість мінометники моментально зреагували, в результаті чого "вже за декілька хвилин прямим попаданням в центр ворожої групи її було повністю знищено".

У пресслужбі ССО опублікували відео з безпілотного літального апарату, який зафіксував рух російської групи. Оператори навели вогонь мінометників, після чого відбувся вибух, а ворог втратив чотирьох бійців.

Нагадаємо, 6 січня доброволець 24 ОШБр "Айдар", позивний "Осман", Станіслав Бунятов заявив, що біля Авдіївки Донецької області ворог втратив шанс захопити вигідні позиції, оскільки він намагався зробити це вночі, проте заблукав.

5 січня начальник міської військової адміністрації (МВА) Віталій Барабаш розповів, що багато російських військових не знали, що їх відправлять на Авдіївський напрямок. Зокрема, їх нібито готували до охорони важливих об'єктів.