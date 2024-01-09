Глобальний Південь хоче миру: Україна, США і союзники провели закриту зустріч, — Bloomberg

На непублічній зустрічі також були присутні представники країн так званого глобального Півдня, проте делегацій з Китаю, Бразилії та Об'єднаних Арабських Еміратів не було.

У Саудівській Аравії 16 грудня 2023 року відбулася зустріч радників із національної безпеки України, США та країн "Великої сімки", а також деяких держав глобального Півдня. Під час заходу, який до останнього часу вважався засекреченим, учасники зустрічі обговорювали українську формулу миру. Про це 9 січня повідомило агентство Bloomberg.

Автори матеріалу пишуть, що ця зустріч сталася за більш масштабними й публічними зустрічами, спрямованими на протидію спробам Москви представити Київ і його союзників стороною, яка не бажає вести переговори про закінчення війни.

Зазначається, що непублічний формат зустрічі надав можливість учасникам почуватися комфортніше, що дало змогу провести "вільніше та відвертіше обговорення так званої формули миру в Україні та планів щодо просування цього процесу".

У публікації підкреслено, що за словами людей, знайомих із перебігом засідання, під час обговорення істотного прогресу досягнуто не було, оскільки українська сторона і союзники по G-7 продовжують чинити опір закликам країн Півдня безпосередньо взаємодіяти з Росією.

При цьому цікавою деталлю стала відсутність на зустрічі в Ер-Ріяді представників Китаю, Бразилії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Але ж багато країн-учасниць вважають Пекін ключовим фактором впливу на Москву, враховуючи тісні зв'язки між двома країнами.

Щодо позиції України та представників Заходу було сказано, що Київ і союзники наполягають на визнанні й повазі територіальної цілісності та суверенітеті України. Також вони заявили, що цілі президента Росії Володимира Путіна не змінилися, і він не показав жодних ознак серйозного бажання вести переговори по суті та не дотримується минулих угод.

"Усі учасники дискусії в Ер-Ріяді визнали право України на самооборону і погодилися з необхідністю дотримуватися ключових принципів Організації Об'єднаних Націй, включно з повагою до територіальної цілісності держав, і міжнародного права", — цитує агентство джерело.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 8 січня заявив, що союзники України не вимагають від Києва сісти за стіл переговорів із Москвою. За його словами, українське керівництво самостійно ухвалює рішення в цьому протистоянні, і Захід жодним чином не сприяє тому, щоб переговори з РФ все ж відбулися.