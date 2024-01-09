Командування полку РФ — ОЗУ: у Кремлі відреагували на скарги сербських найманців

За словами вербувальника Деяна Берича, за відмову йти на штурм сербських громадян побили, а потім кілька днів тримали на морозі. Військова поліція РФ запропонувала їм визнати себе шпигунами.

Сербський громадянин Деян Берич, який вербує мешканців своєї країни до лав російських окупаційних військ, опублікував відеозвернення, в якому розповів про знущання над представниками Сербії в 119-му парашутно-десантному полку. На скаргу звернули увагу журналісти BBC.

Деян Берич — відомий сербський найманець, займається рекрутингом для ЗС РФ. Напередодні президентських виборів 2024 року він став довіреною особою Володимира Путіна. Але днями на його сторінці в соцмережі "ВК" з'явилося відео, в якому він розповів, що ставлення до сербських громадян у полку дуже погане. За словами Берича, командири називали їх "циганами", "ставилися як до худоби" і запитували, навіщо ті беруть участь у бойових діях в Україні.

Берич розповів, що командири сербських найманців не перейнялися питаннями постачання — машини, квадрокоптери, берці та навіть воду привезли завдяки його втручанню.

Наприкінці минулого року командування 119-го полку відправило найманців із Сербії на штурм позицій ЗСУ. Для цього їм видали по 2-3 ріжки, а решту вони мали "захопити в бою". Серби не погодилися і попросили перевести їх в інший підрозділ.

У відповідь на це командири оголосили їх дезертирами й військовими злочинцями та вигнали із землянки. Після чого ті протягом кількох днів перебували на морозі, а потім у військовій поліції РФ їм запропонували визнати себе шпигунами.

У повідомленні Берича згадується про те, що сербів били прикладами, а деяким розбили голови.

"Командування 119-го полку — це ОЗУ. Очікую, що після цього мене посадять за дискредитацію армії", — заявив він.

Побиття сербських найманців: реакція Кремля

У відповідь на запитання про останні новини з життя сербських громадян на передовій в Україні прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "це стосується перебігу СВО".

"Ця інформація, яка опублікована, доступна всім. Це прерогатива Міноборони", — заявив він.

Нагадаємо, що найманця із Сербії помітили в Криму. За даними українського підпілля, до тимчасово окупованого Джанкоя прибуває дедалі більше солдатів із території РФ.

Також повідомлялося, що, за даними російських ЗМІ, ПВК "Редут" вербує на війну в Україні найманців із ВІЛ.