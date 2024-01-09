За подарунки: дітей в окупації змушують писати листи подяки для ЗС РФ, — ЦНС

За інформацією підпілля, подарункові набори для Олешківського будинку-інтернату закупила місцева "влада", однак дітям кажуть, що це зробила російська армія.

Дітей на тимчасово окупованих територіях України змушують писати листи подяки російським окупантам. В обмін за це їм видають подарунки. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву 9 січня.

За інформацією українського підпілля, противник продовжує цинічну політику, яка спрямована на те, щоб спробувати перевиховати дітей. Цього разу цей процес торкнувся мешканців Олешківського будинку-інтернату.

"Окупанти змусили дітей Олешківського будинку-інтернату писати листи російським солдатам. За ідеєю, це мали бути листи подяки за подарунок, які "солдати" передали дітям", — ідеться в повідомленні.

У реальності все трохи інакше. Подарункові набори для дітей закупила окупаційна адміністрація, однак був наказ виставити все це так, нібито загарбники самотужки закупили подарунки для малечі за листи подяки.

Відповідно, продовжують у Центрі національного опору, дітям намагаються вселити позитивне ставлення до російських солдатів.

"Такі заходи є частиною цілеспрямованої політики ворога щодо зміни самоідентифікації українських дітей, що є однією з ознак геноциду", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 січня повідомлялося, що російські гестапівці перевіряють українських дітей під час свят. Противник намагається не допустити "ворожі символи" святкування, зокрема українських чи західних казкових персонажів, розповіли координатори підпілля.