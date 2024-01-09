Працює "Кабул 9": в ГУР показали результати роботи спецпідрозділу "термінаторів" (відео)

Як зазначають у Головному управлінні розвідки, сенс назви підрозділу відомий лише його воїнам, яких сформували ветерани українських спецслужб та ЗСУ за сприяння та участі Кирила Буданова.

За період участі у війні з російськими окупантами спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Кабул 9" ліквідував десятки одиниць техніки та живої сили ворога. Результатами роботи військових поділилися у пресслужбі ГУР.

"Віртуози ― працює підрозділ ГУР "Кабул 9". Про ефективність бойового загону найкраще свідчить кількість знищених ним ворожих цілей", — наголошують у повідомленні.

За інформацією ГУР, від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації спецпідрозділ "Кабул 9" власними силами й засобами знищив:

12 танків;

25 броньованих машин;

2 літаки Су-25;

11 артсистем;

12 комплексів РЕБ.

Крім того, як наголошують у розвідці, члени спецпідрозділу працювали й у взаємодії з різними оперативно-тактичними угрупованнями Збройних Сил України. Оператори дронів "Кабул 9" допомогли виявити, скоригувати вогонь та знищити:

33 САУ;

16 комплексів РЕБ та РЕР;

24 зенітних ракетних комплексів;

2 командні пункти ворога.

Спецпідрозділ ГУР "Кабул 9": що відомо

Як додають у пресслужбі, "Кабул 9" виник на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. За сприяння та участі начальника ГУР МО Кирила Буданова підрозділ сформували ветерани українських спецслужб та ЗСУ.

Крім того, повідомляється, що назва спецпідрозділу ― це абревіатура, сенс якої відомий лише його воїнам.

Також у Головному управлінні розвідки розповіли, що після участі у битві за Київ у Гостомелі та на Броварському напрямку розвідники-спецпризначенці вирушили на південь України, де донині продовжують нищити противника.

Мінометні розрахунки та снайперські групи підрозділу української воєнної розвідки також працювали під час оборони Бахмута. В ГУР поділилися відео роботи спецпідрозділу.

"Погляньте, як віртуозно воюють і знищують московського ворога ці термінатори!", — додають у дописі.

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на слова джерела у спецслужбах повідомила, що атака безпілотників по нафтобазі та енергетичному підприємстві у російському місті Орел — операція Головного управління розвідки України.