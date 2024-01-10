Блокпости в Київській області не зникли: чи видають там повістки

За словами коменданта Руслана Олійника, у рамках заходів безпеки виявили певну кількість осіб, які справді ухилялися від мобілізації. Далі з ними працюватимуть фахівці ТЦК і СП.

У Київській області завершився період проведення контрдиверсійних заходів та забезпечення безпеки, що тривав із 28 грудня до 6 січня. Однак блокпости й досі залишаються на своїх місцях. Про це розповів підполковник і комендант Київської області Руслан Олійник у коментарі виданню ТСН.

"До контрдиверсійних заходів на території Київської області, які тривали з 28 грудня до 6 січня, було додатково залучено майже 900 осіб. Це співробітники ГУ НП, ГУ СБУ Київської області, військовослужбовці Комендатури Київської області, а також військові 114 ОБр ТрО. Було сформовано 139 нарядів, які чергували на стаціонарних і мобільних блокпостах. Також працювало 40 пошукових груп", — розповів він.

Також комендант наголосив, що основним завданням цих заходів було виявлення і запобігання пересуванню диверсійно-розвідувальних груп, екстремістів, терористів, осіб, оголошених у розшук, а також запобігання контрабанди зброї, боєприпасів і вибухових речовин.

За словами Олійника, під час проведених заходів було здійснено перевірку особового складу залучених підрозділів загалом — майже 74 тисячі осіб, а також понад 27 тисяч транспортних засобів.

Крім того, підполковник відповів на запитання, чи справді співробітники ТЦК і СП виявляли осіб, які ухиляються від мобілізації, і роздавали їм повістки.

"Можу сказати, що в них є своє керівництво, яке визначає їм цілі та завдання. Але все ж таки хочу зазначити, що в рамках заходів безпеки виявили певну кількість осіб, які дійсно ухилялися від мобілізації", — сказав він.

Олійник також заявив, що встановлені блокпости продовжують виконувати завдання із забезпечення безпеки в нічний час.

Нагадаємо, 26 грудня в Київській міській військовій адміністрації повідомили, що на території столиці проводять безпекові навчання, які передбачають розгортання тимчасових блокпостів у різних районах міста.

Пізніше в мережі почала поширюватися інформація про те, що на тимчасових блокпостах громадянам нібито роздають повістки.