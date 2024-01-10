ЗС РФ вперше використали цивільні фури в складі військової колони: що задумав ворог (відео)

Російська колона прослідувала через центр Маріуполя в напрям Бердянська Запорізької області, розповів радник міського голови Петро Андрющенко.

Збройні сили Російської Федерації використовують цивільні вантажівки — криті фури — в складі військової колони в Маріуполі Донецької області. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у своєму Telegram 10 січня.

"Вперше було зафіксовано переміщення підрозділу з використанням цивільних вантажівок (критих фур) в складі колони", — сказав Петро Андрющенко.

З його слів, було встановлено місця для розміщення особового складу та інженерно-фотифікаційних споруд, які перевозилися у відкритий спосіб. Проте не вдалося встановити, що саме було в цивільних вантажівках.

Андрющенко зазначив, що ворожа колона прослідувала через центр Маріуполя в напрям Бердянська Запорізької області.

"Саме супровід від східного кордону до західного виїзду з с. Мангуш надає впевненість стверджувати саме використання в колоні цивільного транспорту", — наголосив він.

Радник міського голови Маріуполя додав, що раніше було зафіксоване окреме застосування цивільного транспорту для військових цілей, а саме фур. Проте використання такого транспорту в організованій колоні зафіксовано вперше.

Нагадаємо, 6 січня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російські окупанти перекидали військову техніку на Бердянський напрямок. Зокрема, через Маріуполь ворог переправляв вантажівки з боєкомплектами та живою силою.

3 січня у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області ворог активізував російську авіацію. Рух гвинтокрила було зафіксовано по лінії моря в бік Бердянська Запорізької області. Крім цього, авіація спостерігалася у бік лінії фронту на Пологівському та Вугледарському напрямках.