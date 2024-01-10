Йшли по трупах, що гниють, через міни і відбивалися від атак: WSJ про битву за Вербове (фото)

Американські журналісти детально описали, якою ціною українські захисники "вигризали" кожен клаптик української землі на південному напрямку влітку 2023 року. Бійцям доводилося ходити по трупах, долати мінні поля та втрачати товаришів.

Американське видання The Wall Street Journal випустило статтю, присвячену історії одного з елітних підрозділів ЗСУ під час літнього контрнаступу і розповіло про битву за Вербове Запорізької області.

Як пише видання, організатори контрнаступу українських військ, плануючи тріумфальний удар подібний до "Дня Д" торік, сподівалися на елітні підрозділи, зокрема під командуванням капітана Анатолія Харченка. Однак, коли рота Харченка вийшла на серпневу ніч для бою, контрнаступ уже схилявся до провалу. Росіяни окопалися, встановивши мінні поля та вогневі позиції, тим часом Захід не надав необхідної техніки протягом місяців.

Ціна за Вербове

Перша хвиля атак українських бригад у червні зазнала значних втрат і ледь просунулася. Подальші спроби піхотних наступів також не увінчалися успіхом. Рота Харченка, яка вступила в бій, уже не була завершальним елементом, а радше останнім шансом, вказують журналісти.

Їхня початкова мета — штурм пагорба біля села Вербове — виявилася недосяжною. Безпілотні апарати, сприйняті спочатку як свої, почали бомбардування, призводячи до загибелі та поранень бійців.

Карта лінії фронту в районі Вербового Фото: The Wall Street Journal

Одразу після світанку 12 серпня безпілотники пронеслися над головою, коли вони наближалися до цілі по лінії дерев між фермерськими полями. Людям Харченка сказали, що російські безпілотники будуть збиті українським обладнанням для постановки перешкод, і вони вирішили, що це їхні власні. Потім безпілотники почали скидати вибухівку. Навколо них розривалися гранати, випущені з автоматичних гранатометів.

Взвод був виведений з ладу. Більше ніж половина з 20 осіб, включно з медиком, загинули або були поранені протягом кількох хвилин.

"Що нам робити з пораненими", — кричав по рації своєму командиру старший сержант Максим Сергєєв, командир першого взводу. "Їх більше, ніж нас".

Максим Сергєєв Фото: The Wall Street Journal

Несподівано за кілька метрів від них з'явився російський солдат і відкрив вогонь. Сергєєв вистрілив у відповідь, і росіянин упав, мабуть, мертвий. Сергєєв зрозумів, що його теж поранило. Куля пробила праву щоку і розсікла мочку вуха. Коли він падав, друга куля пробила його сумку з водою CamelBak. Він був за міліметри від смертельного поранення.

Фото: The Wall Street Journal

Харченко зрозумів, що їхнє завдання — врятувати загиблих і тих, хто вижив, з-під атаки. У підсумку, український штурм завершився, не розпочавшись, перетворившись на місію з порятунку тих, хто вижив.

Україна 2022 року переписала сценарій, відбиваючи російський штурм Києва і повернувши частину втрачених територій, але провал контрнаступу 2023 року наполягає на безпрецедентній складності у війні. Відсутність сучасних винищувачів ставить Україну в непорівнянне становище з Росією.

Командир Харченко, відомий під позивним Хорол, був ветераном роти повітряно-штурмових сил України, але половина його взводу складалася з новобранців. Серед них були Гризлі, широкоплечий 30-річний хлопець із фермерської сім'ї на півночі України, і 43-річний Талер, колекціонер монет, який працював заступником директора будівельної компанії. Серед них був майстер татуювань на прізвисько Чорнила, вчителька з окупованого Бердянська на Азовському узбережжі та дитячий аніматор із парку розваг "Хеппі Кідс".

Боєць Талер Фото: The Wall Street Journal Боєць Гризлі Фото: The Wall Street Journal

Після перших успіхів у війні, можливості України стали обмеженими через нестачу сучасного озброєння. Відсутність техніки, яка відповідає сучасним стандартам, ускладнює боротьбу з Росією.

Більша частина арсеналу роти — техніка десятирічної давності, що залишилася від часів Радянського Союзу. Неймовірна відвага і досвід бійців, зокрема Харченка, більше не можуть компенсувати відставання озброєнь.

На мінному полі бою, рота Хорола залишила машини, рухаючись пішки, щоб уникнути виявлення. Утримуючи тонкі траншеї, вони йшли місцевістю, захопленою в росіян і замінованою, навіть долаючи поле з трупами, що розкладаються.

"Опівночі Каннолі оголосив привал, бо в непроглядній темряві було важко зрозуміти, куди вони йдуть. Три години вони відпочивали в траншеях, а потім знову вирушили в дорогу. Останній відрізок шляху вів їх на південь уздовж лінії чагарників і дерев на краю поля. Росіяни займали східний край поля. Метою був пагорб, який знаходився за перехрестям між деревами. У цей момент росіяни почали раптову атаку. Двох членів роти було одразу ж убито вибухами гранат: 32-річного татуювальника Інка та взводного медика Сорок П'ятого, відомого своїм віком. Ще один чоловік, на прізвисько Бик, був поранений вибухом поруч із Каннолі і пізніше помер. Кілька людей завмерли в страху. У них було багато тренувань, — сказав Гризлі, — але коли кулі свистять над головою і шльопають гілками над тобою, це зовсім інша справа", — пишуть журналісти.

Каннолі, сильно поранений, разом з іншим солдатом і водієм мотоцикла змогли вибратися на допомогу, попри постійні проблеми з двигуном. Зрештою, вони дісталися до медичної допомоги, де Каннолі отримав допомогу і відправив мотоцикл за новими пораненими.

Фото: The Wall Street Journal

"Талер отримав осколкові поранення від гранат, але примудрився вижити, прикинувшись мертвим. Загін втратив багато бійців у бою, але Талер продовжував битися, переживши напад безпілотників і болісний шлях через заміноване поле. Завдяки стратегії Хорола з використанням димових завіс і касетних бомб, українці змогли домогтися успіху, але з величезними втратами. Гризлі, один із тих, хто вижив, важко поранений, змушений продовжувати боротьбу і добиратися до точки евакуації, допомагаючи іншим, попри серйозні поранення", — пише WSJ.

Вихід роти був таким самим, як і вхід, — по краю поля до місця, де їх могла б підібрати машина. Хорол відправив свій особистий джип для евакуації поранених, але той застряг у ямі на дорозі, що залишилася від мінометної міни. Він відправив бронетранспортер, який був розбитий кулеметом. Тоді справа перейшла до одного з радянських мотоциклів. Каннолі втиснувся в коляску разом з іншим солдатом, нога якого була перев'язана джгутом, і водій вирушив через поле, яке, як вони знали, було заміновано. Двигун мотоцикла постійно глухнув, тож Каннолі, ледь не непритомніючи від втрати крові, та його поранений товариш через кожні кількасот ярдів відповзали від мотоцикла і штовхали його, щоб він знову поїхав. Зрештою він дістався до пункту медичної допомоги, де медик зашив йому обличчя, наклавши 40 швів. Мотоцикл вирушив назад за новими пораненими.

Талер, тим часом, отримав осколкові поранення в ногу, п'яту і плече від гранат, скинутих з безпілотників. Поруч лежав Бердянськ, учитель із цього портового міста, який був смертельно поранений. Коли росіяни наблизилися, Талер ледь міг поворухнутися після накладення джгута на стегно.

"Упевнений, що йому кінець, Талер скотився в поле і ліг на бік, прикинувшись мертвим. Він закопав свій телефон, щоб він не потрапив до рук ворога, і намацав гранату — він не збирався здаватися живим. У цей момент українська артилерія почала обстріл, і росіяни відступили", — пише видання.

Над головою зависли російські безпілотники. У наступні півгодини два з них пронеслися поблизу і кинули гранати, але не влучили в Талера. Розуміючи, що йому потрібно рухатися, Талер послабив джгут, щоб повернути нозі чутливість, але кров усе ще йшла, і він знову затягнув його. Третій дрон прожужжав у його бік і кинув гранату, яка також не влучила в ціль. "Це мій останній шанс", — сказав собі Талер.

Коли дрон полетів, він послабив джгут. Кровотеча трохи зменшилася. Він почав повзти. Незабаром він опинився в глибині поля під прикриттям високої трави і бур'янів, які росли на необробленій землі. Під палючим сонцем він протягнув своє тіло дві милі приблизно за шість годин. Коли він дістався до українського окопу в сусідньому лісі, то величезними ковтками випив майже всю 5-літрову пляшку води.

До кінця дня з 22 бійців першого взводу тільки троє залишалися в повному порядку.

Наступного дня Хорол зустрівся з деякими з них і показав їм знімки з безпілотника, на яких було видно, де лежать їхні четверо загиблих товаришів. "Гризлі, це твої хлопці", — сказав він.

Гризлі вирушив назад із рятувальною групою, але їх відбили під сильним обстрілом, і вони зазнали нових втрат. Медик роти загинув, коли мінометною міною йому відірвало половину голови.

"Ти йдеш, повзеш, біжиш, потім йдеш, повзеш, тільки щоб дістатися туди. А потім повертаєшся тим самим шляхом. Тягнеш за собою товаришів", — каже Гризлі.

Наступного дня Хорол наказав артилерії поставити димову завісу, щоб дезорієнтувати противника. Російські безпілотники не могли бачити пересування українців, а росіяни в окопах були зайняті тим, що натягували протигази, побоюючись газової атаки, подібної до тієї, що застосовували самі окупанти Вітру не було, і на той час, коли дим розсіявся, українці були в окопі. Росіяни побігли, а українці вдарили по них касетними бомбами.

Змучений Гризлі підтримував вогонь з канави, тому що його гвинтівка "була на останньому подиху", сказав він. "Вона радше плювалася, ніж стріляла".

Після важкого дня боїв було досягнуто початкової мети — захоплення пагорба.

"Але ціна була висока. Уже стемніло, коли Гризлі вирушив допомогти групі, яка виносила мертвого солдата. Шуму було мало, оскільки обидві сторони припинили стрілянину через втому. Інший солдат, відчувши втому Гризлі, запропонував йому взятися за ручку брезентових нош. Гризлі перекинув кулемет убитого через плече і повів його за собою. Люди спотикалися і лаялися", — пише видання.

Гризлі обернувся і побачив, що люди зупинилися відпочити. Мінометна міна розірвалася просто перед ним, приблизно там, де вони мали б перебувати, якби не зупинилися. Гризлі був збитий з ніг. У нього різко заболіла нога, а рука втратила чутливість. Він піднявся, витер бруд із рота і перевірив, чи на місці його нога і рука. Так і є, але його зрешетило шрапнеллю, особливо в паху.

Він наклав джгут на ногу і, накульгуючи, став пробиратися через поле, бо знав, що для інших він буде занадто важким. Він пішов слідами бронетранспортера, вважаючи, що мін не буде, і зв'язався по рації з Хоролом, який надіслав за ним баггі з евакуаційної точки.

"Йому знадобилося близько години, щоб подолати 500 ярдів і зустрітися з візком, який доставив його в пункт медичної допомоги. Медсестри зняли з нього чоботи і відрізали одяг. "Док, якщо мені влучили по яйцях, просто добийте мене", — кричав Гризлі хірургу. Лікар сказав йому, що все на своїх місцях. "Слава богу, у мене маленькі яйця", — сказав Гризлі. Лікар і його помічники розсміялися", — пише WSJ.

Того дня вони знайшли два з чотирьох тіл, але вони були в жалюгідному стані, знебарвлені й роздуті від літньої спеки, зі спотвореними обличчями, вочевидь, понівеченими після смерті росіянами. Каннолі отримав їхні фотографії ще в госпіталі і мав упізнати їх за татуюваннями та одягом.

Просування вперед

Попри смертельні невдачі, рота Хорола змінила свою тактику і просувалася до Вербового. На зміну загиблим і пораненим прийшли новобранці.

Хорол розгорнув штурмові групи чисельністю не більше ніж п'ять осіб, щоб не привертати уваги російських безпілотників і артилерії. Невеликі групи підтримки підносили штурмовим групам боєприпаси і воду, а також допомагали їм поводитися з пораненими.

"Коли українці зазнавали втрат, вони кидали більше людей на порятунок поранених або вилучення тіл. Але росіяни часто залишали своїх убитих і поранених там, де вони впали, уникаючи додаткових втрат, але залишаючи в окопах сморід гниючої плоті. "Це їхнє ставлення до власних людей", — каже Хорол. "Воно цинічне, але раціональне". Про те, що рота Хорола просувається через російські лінії, можна було судити з того, як змінювався характер окопів. Спочатку окопи були всіяні мертвими російськими солдатами і кинутою зброєю. У міру наближення до Вербового вони виявили траншеї з найпростішими кухнями, раковинами і туалетами", — йдеться в матеріалі.

25 серпня підрозділ штурмував мережу траншей на східній околиці Вербового. Інший повітряно-десантний підрозділ намагався прорватися туди на бронетехніці, але окупанти підбили їх протитанковими ракетами. Тому група з роти Хороля вирушила в піший похід.

Близько 4-ї години ранку Хорол висунув свій командний пункт уперед, коли внаслідок вибуху міни або іншого виду вибухівки його поранило в руку, вбило одного солдата і поранило ще кількох. Хорола доправили в медпункт.

Штурмовий загін із дюжини людей був злий і накачаний втратами. На чолі з сержантом на прізвисько Хром, або Грім, — величезним чоловіком, який вважав за краще носити з собою кулемет ПКМ, а не гвинтівку, — вони увірвалися в траншею.

"20-річний футбольний фанат на прізвисько Малий і 28-річний дитячий артист Сява залишилися біля входу, щоб стояти на сторожі. Решта пробивалися вперед, змушуючи росіян тікати, попри перевагу в чисельності. У них закінчилися боєприпаси, але вони підбирали зброю і кулі вбитих ними росіян і йшли далі. Раптово Хром виліз з окопу і опинився на околиці Вербове, далеко за російськими лініями. Його застрелили з кулемета. Під сильним обстрілом бійці відступили, тягнучи за собою Хрома. У хаосі вони не побачили, що саме сталося зі Сявою і Малієм", — розповідають журналісти.

Повернувшись у роту наступного дня, Хорол насилу зібрав рятувальну команду.

"Я вас не звинувачую, — сказав він своїм людям. "Ви й так усі на взводі".

Зрештою він запропонував добровольцям сім днів відпустки.

Прощання

У крематорії в Києві зібралися солдати, щоб проводити свого товариша, бердянця з окупованого міста, який загинув у серпні. Попри труднощі та великі втрати, серед присутніх були й ті, хто боровся за своє здоров'я після поранень. Каннолі, який щойно отримав слуховий апарат, планує стати інструктором, а Талер приєднався до підрозділу радіоелектронної боротьби. Після завершення церемонії солдати вирушили назад до Запоріжжя, залишаючи Вербове в руках росіян. Хорол, відвідавши могили своїх товаришів, розповідав про них, наголошуючи, що хоче впізнати своїх людей за номерами, а не за іменами, щоб більше не втрачати їх.

Фото: The Wall Street Journal

Нагадаємо, у грудні 2023 року видання NYT писало, що американські та українські військові шукають нову стратегію, щоб протистояти РФ в Україні, оскільки контрнаступ ЗСУ у 2023 році не приніс бажаних результатів.