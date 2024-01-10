Настав час "дипломатичних дій" у напрямі переговорів із РФ, — міністр оборони Італії

За словами Гвідо Крозетто, підтримка України з боку Італії була серйозною і залишається такою самою досі. Водночас він говорить про необхідність "рішучих дипломатичних дій".

У середу, 10 січня, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що настав час "рішучих дипломатичних дій", щоб закласти підвалини мирних переговорів між Україною та РФ. Про це повідомляє італійське інформагентство ANSA.

Крозетто сказав, що підтримка Києва була серйозною і залишається такою ж досі. Водночас він також зазначив, що зараз "судячи з усього, настав час рішучих дипломатичних дій, поряд із допомогою, яку ми надаємо, тому що з обох сторін надходить низка важливих сигналів".

Заяви деяких представників РФ свідчать про "повільне прагнення до діалогу, що зростає, щоб покласти край війні", також додав Крозетто, тоді як "в Україні, на внутрішньому фронті, менше, ніж раніше, єднання на підтримку рішень президента Зеленського".

Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що з боку закордонних партнерів Києва немає тиску і спроб зупинити військове протистояння Росії.

Журналісти зазначають, що Москва неодноразово заявляла про готовність до мирних переговорів, однак будь-яка угода, найімовірніше, передбачатиме збереження контролю над окупованими частинами України. Влада України вимагає, щоб російські війська до останнього солдата покинули Україну.

Нагадаємо, що, за оцінками ISW, Кремль створює умови, щоб Захід зрадив Україну на переговорах. Американські аналітики вважають, що нещодавні заяви повпреда РФ при ООН Дмитра Полянського були зроблені для того, щоб створити інформаційні умови, щоб переконати західних союзників переглянути своє ставлення до України.

Також повідомлялося, що у Путіна прокоментували ймовірність мирних переговорів з Україною. Колишній президент РФ Дмитро Медведєв назвав Київ і Одесу "тимчасово окупованими".