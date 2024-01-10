Відновленню не підлягає: ССО з HIMARS вполювали ворожі "Торнадо-Г" і "Мста-С" (відео)

Ворожу техніку бійці ССО виявили під час проведення повітряної розвідки. Окупанти намагалися сховати її у лісових насадженнях.

На одній з ділянок фронту на Південному напрямку російські окупанти втратили САУ та РСЗВ. По них відпрацювали з HIMARS бійці Сил спеціальних операцій разом з артилеристами Сил оборони. Про це повідомляють у телеграм-каналі сил Спецоперацій.

"ССО навели вогонь HIMARS на ворожі "Торнадо-Г" і "Мста-С". Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив замасковані ворожі 152-мм самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С" та РСЗВ "Торнадо-Г, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оператори ССО визначили координати ворожих цілей і передали їх артилеристам з іншого підрозділу Сил оборони України. Ті успішно по них відпрацювали з HIMАRS.

"Внаслідок вогневого ураження "Мста-С" знищено, "Торнадо-Г" пошкоджено і не підлягає відновленню", — повідомили у пресслужбі ССО.

Нагадаємо, що 10 січня стало відомо, що нацгвардійці дронами знищили ворожі танки та САУ 2С3 "Акація". Ліквідували техніку противника аеророзвідники 27-ї Печерської бригади.

Раніше повідомлялося, що FPV-дрони з тепловізорами РФ псують життя Силам оборони на передовій. Бійці не можуть ані зігрітися, чи висушити одяг, ані розпалити буржуйки.