"Люди не мають купляти квиток в один кінець": Євген Дикий оцінив законопроєкт про мобілізацію

За словами ветерана АТО, законопроєкт про мобілізацію, який вніс Кабмін, дуже недосконалий, проте цілком придатний для першого читання.

В законопроєкті про мобілізацію немає нічого, щоби заважало бути розглянутим у першому читанні. Проте існує необхідність внести щонайменше 7 важливих правок до документу. Про це колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий сказав в ефірі "Українського радіо".

Ветеран АТО перелічив ключові з семи, на його думку, важливі зміни в законопроєкті.

"Ми наздоганяємо потяг, який пішов. І в цій ситуації внесення альтернативних законопроєктів мені видається абсолютно хибкою практикою. Законопроєкт, який вніс Кабмін, дуже недосконалий. Але він цілком придатний для першого читання", – вважає ветеран. І додає.

За його словами вибір в українців невеликий: мобілізація, або окупація.

"Третього варіанту нам ніхто не пропонує", — додав Дикий.

Правки до законопроєкту: думка військового аналітика

Так, Дикий вважає, що закон містить критично важливу норму про введення граничного терміну служби, навіть під час війни.

"Я думаю, що без цього все неробоче. 36 місяців. Люди не мають купляти квиток в один кінець і йти на війну назавжди. Але 36 місяців в Київському гарнізоні і 36 місяців в Авдіївці — це дуже різні місяці", — зазначив він.

Дикий запропонував переглянути і доповнити цю норму.

"В бою, день рахуватиметься за два або за три. Тоді ця норма стане остаточно робочою. І заодно вирішиться питання, що не буде потреби одночасно демобілізувати багато людей. Бо на нулі кожен провів різний час, відповідно люди будуть демобілізовуватися поступово. Буде час їх замінити. 700 тисяч людей замінити одноразово — нереалістично", — сказав він.

Щодо прибирання норми про посилення відповідальності ухилянтів, як це пропонують деякі депутати, на думку аналітика, є хибним кроком. Адже тоді весь закон стане абсолютно неробочим.

"Ці драконівські норми про адміністративні стягнення з ухилянтів виникли не від хорошого життя, а через те, що в нас зараз величезна дірка в законодавстві. Якщо ти одягнув форму, то крок вправо, крок вліво — ти дезертир, 5 років тюрми. А якщо ти просто відмовляєшся брати повістку, тікаєш від воєнкомів, взагалі не стоїш на обліку — за це штраф 1 700 гривень. Це не серйозно", — сказав Дикий.

Він назвав такі дії, як блокуванням карток, водійських прав, з відчутними штрафами "драконівськими", але зауважив, що це "абсолютно правильно, і неминуче". І те, що їх накладатимуть саме військкоми, а не суди — теж. Дикий запропонував не ліквідовувати їх, а прописати механізм швидкої апеляції на накладені санкції.

"По-хорошому це мали б робити суди. Але в реальному житті, якщо ми завалимо їх десятками тисяч ухилянтських справ, то за тиждень судова система стане і жодна справа не буде розглядатися. Ці драконівські заходи, які даються в руки воєнкомам, дійсно створюють не просто корупційний ризик, а в даній редакції просто "припрошують зловживати". Ці норми дуже спокушають", — пояснив Дикий.

За його словами, замість того, щоб їх ліквідувати і залишити ухилянтів безкарними, потрібно ці так звані санкції доповнити двома рядками:

має бути прописаний механізм швидкої апеляції на накладені санкції, тобто людина повинна мати можливість їх оскаржити в незалежній інстанції;

має бути введена кримінальна відповідальність за незаконне накладання цих санкцій. Отак балансується цей корупційний ризик.

Порядок вдосконалення правил мобілізації

За словами експерта, воювати значно меншими силами, ніж у ворога, можна лише певний час, але й його вже вичерпано.

"Нам треба виставити еквівалентну кількість бійців, а по-хорошому ще й створити перевагу. Можливо, я когось здивую, але ми весь цей час воюємо меншою кількістю солдатів, ніж у нашого ворога. І всі успіхи, які ми здобули, ми здобули в меншості. Але всьому є межа і ми її давно пройшли", — додав Дикий.

За його словами Україна втратила понад рік, тож тепер має "наздоганяти потяг, який пішов".

"І в цій ситуації внесення альтернативних законопроєктів мені видається абсолютно хибкою практикою. Законопроєкт, який вніс Кабмін, дуже недосконалий. Але він цілком придатний для першого читання. А далі є механізм внесення депутатських правок. І, на мою думку, в цьому законопроєкті немає нічого такого, чого б не можна було б "допиляти" саме між двох читань", — зазначив ветеран АТО.

Додамо, що Верховна Рада у першому читанні розгляне законопроєкт про мобілізацію у четвер 11 січня.

Водночас дипломат і військовослужбовець Володимир Омелян заявив, що в Україні "бавляться в імітацію мобілізації". Новий законопроєкт він охарактеризував як суперечливий.