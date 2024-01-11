Операція під "чужим прапором": РФ може заблокувати зерновий коридор, використовуючи Придністров'я

За даними експертів, у Кремлі пригрозили, що, якщо Молдова планує допомагати НАТО в підготовці українських військ на своїй території, це буде рівнозначно "безпосередній участі" країни в бойових діях на боці України.

Російська влада може провести операції під чужим прапором у Придністров'ї, щоб наголосити на необхідності захисту етнічних росіян і російськомовних, створюючи тим самим нестабільність у Молдові та підриваючи український експорт зерна вздовж західного узбережжя Чорного моря. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни(ISW).

За даними джерела, у середу, 10 січня, Міністерство закордонних справ Росії заявило про виклик посла Молдови з метою висловлення протесту у зв'язку з "недружніми діями" з боку країни. Серед причин зазначено "політично мотивоване переслідування російських і російськомовних ЗМІ" і "випадки дискримінації щодо російських громадян, які перетинають кордон Молдови".

МЗС Росії висловило загрозливу позицію, заявивши, що в разі продовження подібних дій, "російська сторона залишає за собою право вжити додаткових заходів у відповідь".

Також у звіті наголошується, що російське відомство заявило про появу інформації в ЗМІ щодо намірів Молдови надавати допомогу НАТО в підготовці українських військових на своїй території. Згідно з думкою Росії, подібні дії Молдови розглядатимуться як "безпосередня участь" у бойових діях на боці України.

У цьому контексті наголошується, що Росія раніше вдавалася до подібних аргументів, наприклад, при обґрунтуванні своєї військової інтервенції на підтримку сепаратистського Придністров'я в 1992 році.

У звіті ISW наголошується, що Кремль, імовірно, робив спроби створити інформаційні передумови для можливої операції під чужим прапором у Придністров'ї у квітні 2022 і лютому 2023 року, однак ці зусилля частково провалилися через економічні причини.

Експерти зазначають, що Кремль можливо розглядає операцію під чужим прапором у Придністров'ї як альтернативний метод утримання країн від участі в українському зерновому коридорі. Це відбувається всупереч послабленню російського впливу в західній частині Чорного моря.

Нагадаємо, 25 вересня прес-служба уряду Молдови повідомила, що в Придністров'ї впали уламки ракети С-300. Вибух стався в повітрі. Кишинів відправив військових спостерігачів із контингенту спільних миротворчих сил на місце падіння уламків ракети в селі Кіцкани на лівому березі Дністра.