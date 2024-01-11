Міг перевозити "Шахеди": до Москви прибув новий вантажний літак з Ірану, — Гуменюк (відео)

За словами речниці ОК "Південь", розслаблятися не варто, бо відповідно до аналізу загальної бойової ситуації точкові удари по Україні не припиняються, навіть у мінімальній кількості.

До Росії у середу, 10 січня, прилетів вантажний борт з Ірану, що може засвідчувати постачання дронів-камікадзе і запчастин до них. Про це повідомила в ефірі телемарафону "Єдині новини" речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона додала, що розслаблятися не варто, а використання "шахедів" російськими окупантами не припиняється, хоча й випускає ворог їх у мінімальній кількості і точково.

"Підтримка з боку Ірану для країни-терористки триває, і це означає, що нові дрони можуть бути заготовлені для пуску. Майже щоночі ворог атакував територію України і використовує саме нічний час для таких атак. Крайні дві ночі були не такими насиченими, вірогідніше, через погодні умови, бо дрони бояться сильного холоду", — розповіла Гуменюк.

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Речниця застерегла, що терористичні обстріли російської армії тривають, і ворог намагається тримати в напруженні системи ППО. Тож пуски ворожих дронів-камікадзе по Україні, очевидно, триватимуть і "розслаблятися зарано".

Ракетна загроза з Чорного моря

Як відзначає Гуменюк, станом на 8-у годину ранку четверга, 11 січня, Росія завела ракетоносії у пункти базування, проте на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають три ворожих кораблі.

Наразі, зауважила речниця, з боку моря вже тривалий час відсутні ракетні обстріли. Це пояснюється вимушеною передислокацією росіянами ракетоносіїв із тимчасово окупованого Криму до Новоросійська.

В акваторію Азовського моря 11 січня виведено один корабель, ракетоносії відсутні, а у Середземномор’ї перебувають два кораблі, один з яких оснащено 8 крилатими ракетами.

Нагадаємо, що 9 січня речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат назвав нову модель дрона-камікадзе з реактивним двигуном мініатюрною крилатою ракетою та підкреслив, що на сьогодні немає підтвердження інформації про знищення Shahed-238 в Україні.

Крім того, 10 січня видання Sky News повідомило, що Іран представив новий БПЛА Shahed-107, який призначений для вибухових і розвідувальних операцій. За даними журналістів, дрон може бути оснащеним для пошуку дорогих цілей на полі бої, зокрема британських та американських РСЗВ.