У ЗС РФ можуть закінчитися бойові машини піхоти протягом двох-трьох років, — експерт

Українські бійці знищують ці машини так швидко, що окупанти не встигають за їхнім виробництвом.

Російські війська втрачають стільки бойових машин піхоти на українському фронті, що військова промисловість РФ не встигає виробляти необхідну кількість машин, щоб заповнити втрати. Якщо такі темпи втрат збережуться, то у росіян БМП закінчаться протягом двох-трьох років. Про це 9 січня написав оглядач Девід Екс з американського Forbes.

Автор матеріалу зазначив, що для Збройних сил РФ втрати бойових машин піхоти має велике значення, оскільки окупанти покладаються на них у різних сценаріях бойових дій. Таким чином БМП фактично є "робочими конячками" російської механізованої війни.

"Вони втягують піхоту в бій, підтримують її під час висадки та евакуюють тих, хто вижив, якщо потрібно відступити", — зазначає Екс.

Обозреватель посилається на дослідження аналітика Фонду Карнегі Майкла Кофмана, який у 2022 році звернув увагу, що російська армія відчуває великий дефіцит саме в БМП, а не в танках. І хоча росіяни вступили у війну, маючи в розпорядженні близько 4000 одиниць БМП-1, БМП-2 і новітніх БМП-3, українські бійці за 23 місяці боїв знищили близько 2000 таких машин, про що говорять незалежні аналітики з Oryx.

Неприваблива ситуація склалася і з технікою, виробленою ще за радянських часів, яка перебуває на зберіганні. Згідно з підрахунками, що ґрунтуються на супутникових знімках, у РФ на зберіганні залишилося близько 3000 одиниць старих БМП, 700 з яких повністю зламані і не підлягають відновленню.

Що стосується виробничих потужностей російської оборонки, то пік виробництва нових БМП-3, судячи з усього, припав на завод "Курганмашзавод" на півдні Росії, який випускає 400 БМП-3 на рік, решта модифікацій бойових машин піхоти надходять із резервів.

"Якщо Курганмашзавод не зможе значно розширити виробництво, то покоління готових до війни БМП може сильно скоротитися, починаючи приблизно з 2026 року. Якщо рівень втрат збережеться, то й раніше", — підсумував Екс.

Нагадаємо, Росія готується до проведення випробувань бойової машини піхоти БМП-3, оснащеної модулем дистанційного керування "Синиця", завдяки чому пілотована машина фактично стає роботизованою.